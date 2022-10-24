У ній взяли участь вчителі та учні, які вимагають підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

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Проходячи по мосту через Дунай, протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт "Орбан, забирайся геть" і "Немає вчителів, немає майбутнього".

У чому звинувачують владу

Учасники протесту заявляли, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підвів вчителів, бо виплачує їм мізерну зарплату, тоді як інфляція перевищила 20% у вересні і продовжує зростати.

Цікаво! За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч людей, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за останній час.

Протест відбувся незабаром після того, як Орбан у промові до річниці Угорської революції пообіцяв економічну стабільність і обмеження на рахунки за енергоносії для домогосподарств, попри економічну кризу в ЄС.

Зауважимо, що освітяни в Угорщині протестують не перший тиждень, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Яка економічна ситуація в Угорщині

Крім того, в грудні угорський уряд планує змінити бюджет на 2023 рік, у якому закладе сповільнення економічного зростання до 1% (замість 4,1%), а також змінить цільовий показник інфляції (який становив 5,2%, а нині перевищив 20%).

Угорська валюта – форинт – на початку жовтня впала до рекордно низького рівня. Це змусило центральний банк Угорщини в екстреному порядку підвищувати відсоткові ставки.

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