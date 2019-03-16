18:45
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Антиправительственный митинг в Албании превратился в нападение на парламент: фото

      11 Читати новину українською
      Нападение на здание парламента в Албании
      Нападение на здание парламента в Албании / AP

      Сторонники албанской оппозиции вступили в силовое противостояние с полицией при попытке штурмовать здание парламента. Случилось это в субботу, 16 марта. Тысячи албанцев вышли в столице страны Тиране на митинги против коррупции и с требованиями отставки правительства, которое обвиняют в связях с организованной преступностью.

      Митингующие в Тиране выкрикивали лозунги против премьер-министра Албании Эди Рамы, требуя его отставки. Возглавлял протест лидер оппозиции Лулизм Баша, сообщает AP. Но митинг перерос в драку, как говорят лидеры оппозиции, когда полиция необоснованно применила слезоточивый газ.

      Читайте также: Как за рубежом борются с коррупцией и какой опыт украинцам стоит перенять

      Официальная Тирана объясняет происшествие несколько иначе. Мол, активные протестующие попытались прорвать полицейский кордон перед парламентом, бросая дымовые шашки и другие предметы в офицеров. Правоохранители ответили слезоточивым газом и ударом из водометов. Незадолго до этого взрывными устройствами закидали дом правительства.

      Почему в Албании происходят протесты?

      Протесты в Албании продолжаются уже несколько месяцев. Правительство обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью. Оппозиция требует отставки правительства, назначения временного правительства и проведения досрочных выборов в парламент. На диалог с действующим правительством не идет.

      "Мы должны протестовать, потому что не имеем другого выбора. В каждом селе или городе, квартале, доме. Стране нужно вернуть демократию и верховенство права", – сказал Баша в интервью АР.

      Социалисты сейчас имеют 74 места в парламенте из 140. Они же сформировали нынешнее правительство. Однако несколько мест в парламенте отдали оппозиционерам, которых якобы "перекупили".

      США и Европейский Союз предупредили оппозицию о попытках насилия и призвали к переговорам. На что Баша ответил: "Не слушайте коррумпированное правительство. Слушайте голос людей".

      В этот же день, 16 марта, происходили массовые протесты и в Украине, и тоже из-за коррупции. Подробно – в материале 24 канала

      blog_ava
      Ужасный теракт в Новой Зеландии: есть ли украинцы среди жертв
      сегодня
      791
      Теги: Фотоновости Коррупция Албания Протесты
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      сегодня , 18:30 Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      Віталій Дейнега 11
      Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      сегодня , 17:20 Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      Сергій Лещенко 183
      Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      сегодня , 17:00 Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      Єгор Соболєв 225
      Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      сегодня , 16:00 Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      Ukrainer 1233
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сегодня , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 1710
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук