Антиправительственный митинг в Албании превратился в нападение на парламент: фото

Сторонники албанской оппозиции вступили в силовое противостояние с полицией при попытке штурмовать здание парламента. Случилось это в субботу, 16 марта. Тысячи албанцев вышли в столице страны Тиране на митинги против коррупции и с требованиями отставки правительства, которое обвиняют в связях с организованной преступностью.

Митингующие в Тиране выкрикивали лозунги против премьер-министра Албании Эди Рамы, требуя его отставки. Возглавлял протест лидер оппозиции Лулизм Баша, сообщает AP. Но митинг перерос в драку, как говорят лидеры оппозиции, когда полиция необоснованно применила слезоточивый газ.

Читайте также: Как за рубежом борются с коррупцией и какой опыт украинцам стоит перенять

Официальная Тирана объясняет происшествие несколько иначе. Мол, активные протестующие попытались прорвать полицейский кордон перед парламентом, бросая дымовые шашки и другие предметы в офицеров. Правоохранители ответили слезоточивым газом и ударом из водометов. Незадолго до этого взрывными устройствами закидали дом правительства.

Почему в Албании происходят протесты?

Протесты в Албании продолжаются уже несколько месяцев. Правительство обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью. Оппозиция требует отставки правительства, назначения временного правительства и проведения досрочных выборов в парламент. На диалог с действующим правительством не идет.

"Мы должны протестовать, потому что не имеем другого выбора. В каждом селе или городе, квартале, доме. Стране нужно вернуть демократию и верховенство права", – сказал Баша в интервью АР.

Социалисты сейчас имеют 74 места в парламенте из 140. Они же сформировали нынешнее правительство. Однако несколько мест в парламенте отдали оппозиционерам, которых якобы "перекупили".

США и Европейский Союз предупредили оппозицию о попытках насилия и призвали к переговорам. На что Баша ответил: "Не слушайте коррумпированное правительство. Слушайте голос людей".

В этот же день, 16 марта, происходили массовые протесты и в Украине, и тоже из-за коррупции. Подробно – в материале 24 канала