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      Жгут шины и блокируют магистрали: в Каталонии и Албании продолжаются массовые протесты

      9 Читати новину українською
      Протесты в Каталонии: активисты жгут шины и блокируют магистрали
      Протесты в Каталонии: активисты жгут шины и блокируют магистрали / Соцсети

      Участники массовых протестов в Каталонии выступают за отделение автономии от Испании, в то же время в Албании активисты требуют отставки правительства из-за коррупции.

      Протесты в Каталонии

      Каталонцы блокируют главные транспортные магистрали и железнодорожные пути, передает местный сайт La Vanguardia.

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      Местные власти предупреждают водителей о возможных пробках на основных дорогах Барселоны и автомагистралях других городов Каталонии, а также о заблокированных железнодорожных путях. На одной из трасс протестующие разложили и подожгли шины.

      По словам организаторов, профсоюзы и организации борются за независимость Каталонии. Основным требованием протестующих является социальные улучшения, в частности сокращение рабочей недели до 35 часов и установление минимальной заработной платы в Каталонии на уровне 1200 евро.

      Что происходит в Каталонии?
      В Каталонии начался всеобщую забастовку. Все – из-за судебного процесса над местными политиками, которых обвиняют в сепаратизме и проведении незаконного референдума о независимости региона осенью 2017 года. Активисты утверждают, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока будет длиться судебный процесс над несколькими бывшими лидерами региона. Им грозит до от 10-ти до 25-ти лет лишения свободы. Вердикт по этому делу должны вынести в конце мая.

      Протесты в Албании

      А в Албании тысячи протестующих собрались у здания парламента с требованием отставки правительства, сообщает Associated Press.

      Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами. "Мы будем вести гражданскую, мирную и демократическую борьбу за восстановление легитимности и демократии в Албании", – сказал лидер правоцентристской Демократической партии перед началом митинга.

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      Оппозиционные депутаты во главе с лидером правоцентристской Демократической партии Лулзимом Баши подписали заявление о выходе из парламента и требуют досрочных выборов.

      Сейчас здание парламента охраняют сотни полицейских, а периметр обнесли колючей проволокой. Парламентскую сессию отменили.

      Что происходит в Албании?
      Протесты в Албании продолжаются уже несколько месяцев. Оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами. В Албании остановили строительство кольцевой дороги из-за обвинений в коррупции при заключении контрактов, что привело к отставке министра транспорта.

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Каталония Протесты Албания
      Источник: 24 канал
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