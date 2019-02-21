Жгут шины и блокируют магистрали: в Каталонии и Албании продолжаются массовые протесты

Участники массовых протестов в Каталонии выступают за отделение автономии от Испании, в то же время в Албании активисты требуют отставки правительства из-за коррупции.

Протесты в Каталонии

Каталонцы блокируют главные транспортные магистрали и железнодорожные пути, передает местный сайт La Vanguardia.

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Местные власти предупреждают водителей о возможных пробках на основных дорогах Барселоны и автомагистралях других городов Каталонии, а также о заблокированных железнодорожных путях. На одной из трасс протестующие разложили и подожгли шины.

По словам организаторов, профсоюзы и организации борются за независимость Каталонии. Основным требованием протестующих является социальные улучшения, в частности сокращение рабочей недели до 35 часов и установление минимальной заработной платы в Каталонии на уровне 1200 евро.

Что происходит в Каталонии?

В Каталонии начался всеобщую забастовку. Все – из-за судебного процесса над местными политиками, которых обвиняют в сепаратизме и проведении незаконного референдума о независимости региона осенью 2017 года. Активисты утверждают, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока будет длиться судебный процесс над несколькими бывшими лидерами региона. Им грозит до от 10-ти до 25-ти лет лишения свободы. Вердикт по этому делу должны вынести в конце мая.

Протесты в Албании

А в Албании тысячи протестующих собрались у здания парламента с требованием отставки правительства, сообщает Associated Press.

Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами. "Мы будем вести гражданскую, мирную и демократическую борьбу за восстановление легитимности и демократии в Албании", – сказал лидер правоцентристской Демократической партии перед началом митинга.

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Оппозиционные депутаты во главе с лидером правоцентристской Демократической партии Лулзимом Баши подписали заявление о выходе из парламента и требуют досрочных выборов.

Сейчас здание парламента охраняют сотни полицейских, а периметр обнесли колючей проволокой. Парламентскую сессию отменили.

Что происходит в Албании?

Протесты в Албании продолжаются уже несколько месяцев. Оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами. В Албании остановили строительство кольцевой дороги из-за обвинений в коррупции при заключении контрактов, что привело к отставке министра транспорта.