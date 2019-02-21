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      Палять шини та блокують магістралі: у Каталонії та Албанії тривають масові протести

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      Протести у Каталонії: активісти палять шини та блокують магістралі
      Протести у Каталонії: активісти палять шини та блокують магістралі / Фото з соцмережі

      Учасники масових протестів у Каталонії виступають за відокремлення автономії від Іспанії, натомість у Албанії активісти вимагають відставки уряду через корупцію.

      Протести в Каталонії

      Каталонці блокують головні транспортні магістралі та залізничні колії, передає місцевий сайт La Vanguardia.

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      Місцева влада попереджає водіїв про можливі затори на основних дорогах Барселони та автомагістралях інших міст Каталонії, а також про заблоковані залізничні колії. На одній з трас протестувальники розклали і підпалили шини.

      За словами організаторів, профспілки і організації борються за незалежність Каталонії. Основною вимогою протестувальників є соціальні покращення, зокрема скорочення робочого тижня до 35 годин та встановлення мінімальної заробітної плати в Каталонії на рівні 1200 євро.

      Що відбувається в Каталонії?  У Каталонії розпочався загальний страйк. Усе – через судовий процес над місцевими політиками, яких звинувачують у сепаратизмі та проведені незаконного референдуму про незалежність регіону восени 2017 року. Активісти стверджують, що демонстрації триватимуть доти, поки триватиме судовий процес над кількома колишніми лідерами регіону. Їм загрожує до від 10-ти до 25-ти років позбавлення волі. Вердикт у цій справі мають винести наприкінці травня.

      Протести в Албанії

      А в Албанії тисячі протестувальників зібралися біля будівлі парламенту з вимогою відставки уряду, повідомляє Associated Press.

      Прихильники опозиції зібралися перед будівлею парламенту з антиурядовими плакатами і гаслами. "Ми будемо вести громадянську, мирну і демократичну боротьбу за відновлення легітимності і демократії в Албанії", – сказав лідер правоцентристської Демократичної партії перед початком мітингу.

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      Опозиційні депутати на чолі з лідером правоцентристської Демократичної партії Лулзімом Баші підписали заяву про вихід з парламенту і вимагають дострокових виборів.

      Наразі будівлю парламенту охороняють сотні поліцейських, а периметр обнесли колючим дротом. Парламентську сесію скасували.

      Що відбувається в Албанії? Протести в Албанії тривають вже кілька місяців. Опозиція звинувачує уряд у корупції і зв'язках з кримінальними групами. В Албанії зупинили будівництво кільцевої дороги через звинувачення в корупції при укладанні контрактів, що привело до відставки міністра транспорту. 

      blog_ava
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      Теги: Каталонія Протести Албанія
      Джерело: 24 канал
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