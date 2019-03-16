Антиурядовий мітинг в Албанії перетворився у напад на парламент: фото

Прихильники албанської опозиції вступили у силове протистояння з поліцією під час спроби штурмувати будівлю парламенту. Трапилося це у суботу, 16 березня. Тисячі албанців вийшли в столиці країни Тирані на мітинги проти корупції та з вимогами відставки уряду, який звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю.

Мітингувальники у Тирані вигукували гасла проти прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, вимагаючи його відставки. Очолював протест лідер опозиції Лулізм Баша, повідомляє AP. Але мітинг переріс у бійку, як кажуть лідери опозиції, коли поліція безпідставно застосувала сльозогінний газ.

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Офіційна Тирана пояснює дещо інакше. Мовляв, активні протестувальники спробували прорвати поліцейський кордон перед парламентом, кидаючи димові шашки та інші предмети у офіцерів. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і ударом з водометів. Незадовго перед цим вибуховими пристроями закидали будинок уряду.

Чому в Албанії відбуваються протести?

Протести у Албанії тривають уже кілька місяців. Уряд звинувачують у корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Опозиція вимагає відставки уряду, призначення тимчасового уряду та проведення дострокових виборів до парламенту. На діалог з чинним урядом не йде.

"Ми повинні протестувати, бо не маємо іншого вибору. У кожному селі чи місті, кварталі, будинку. Країні треба повернути демократію і верховенство права", – сказав Баша в інтерв'ю АР.

Соціалісти зараз мають 74 місця у парламенті з 140. Вони ж сформували чинний уряд. Проте кілька місць у парламенті віддали опозиціонерам, яких начебто "перекупили".

США і Європейський Союз попередили опозицію щодо спроб насильства і закликали до переговорів. На що Баша відповів: "Не слухайте корумпований уряд. Слухайте голос людей".

Цього ж дня, 16 березня, відбувалися масові протести і в Україні, і також через корупцію. Детально – в матеріалі 24 каналу