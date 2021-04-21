Антирейтинг украинских политиков: Порошенко поделил лидерство с Медведчуком и Бойко
Социологи центра SOCIS выяснили, за кого избиратели не будут голосовать ни при каких условиях. Первое место в списке антирейтинга заняли лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук и Юрий Бойко.
Источник:SOCIS
В тройке лидеров наряду с Бойко и Медведчуком оказался и пятый Президент Украины Петр Порошенко. В то же время действующий глава государства занял четвертую строчку антирейтинга.
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Как свидетельствуют данные центра SOCIS, отрыв между нардепами от ОПЗЖ и Петром Порошенко небольшой – всего 0,3%. Зато отрыв между Зеленским и Порошенко составляет 4,5%.
Результаты антирейтинга
- Виктор Медведчук – 27,5%;
- Юрий Бойко – 27,5%;
- Петр Порошенко – 27,2%;
- Владимир Зеленский – 22,7%;
- Олег Ляшко – 16,7%;
- Юлия Тимошенко – 16,4%;
- Евгений Мураев – 14,3%;
- Виталий Кличко – 13%;
- Олег Тягнибок – 12,6%;
- Владимир Гройсман – 10,8%;
- Дмитрий Разумков – 9%;
- Игорь Смешко – 8,6%;
- Кира Рудик – 8,5%.
Что известно об опросе SOCIS?В целом в период с 8 по 12 апреля 2021 года опросили 2 000 респондентов со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Метод исследования: телефонное интервью CATI. Вероятность статистической погрешности выборки составляет 0,95.
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