Социологи центра SOCIS выяснили, за кого избиратели не будут голосовать ни при каких условиях. Первое место в списке антирейтинга заняли лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

В тройке лидеров наряду с Бойко и Медведчуком оказался и пятый Президент Украины Петр Порошенко. В то же время действующий глава государства занял четвертую строчку антирейтинга.

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Как свидетельствуют данные центра SOCIS, отрыв между нардепами от ОПЗЖ и Петром Порошенко небольшой – всего 0,3%. Зато отрыв между Зеленским и Порошенко составляет 4,5%.

Результаты антирейтинга

Виктор Медведчук – 27,5%;

Юрий Бойко – 27,5%;

Петр Порошенко – 27,2%;

Владимир Зеленский – 22,7%;

Олег Ляшко – 16,7%;

Юлия Тимошенко – 16,4%;

Евгений Мураев – 14,3%;

Виталий Кличко – 13%;

Олег Тягнибок – 12,6%;

Владимир Гройсман – 10,8%;

Дмитрий Разумков – 9%;

Игорь Смешко – 8,6%;

Кира Рудик – 8,5%.

Что известно об опросе SOCIS? В целом в период с 8 по 12 апреля 2021 года опросили 2 000 респондентов со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Метод исследования: телефонное интервью CATI. Вероятность статистической погрешности выборки составляет 0,95. В целом в период с 8 по 12 апреля 2021 года опросили 2 000 респондентов со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Метод исследования: телефонное интервью CATI. Вероятность статистической погрешности выборки составляет 0,95.



Антирейтинг кандидатов в президенты Украины / Данные SOCIS