Антирейтинг українських політиків: Порошенко поділив лідерство з Медведчуком і Бойком
Соціологи центру SOCIS з'ясували, за кого виборці не будуть голосувати ні за яких умов. Перше місце у списку антирейтингу посіли лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук та Юрій Бойко.
Джерело:SOCIS
У трійці лідерів поряд з Бойком та Медведчуком опинився і п'ятий Президент України Петро Порошенко. Водночас чинний глава держави посів четверту сходинку антирейтингу.
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Як свідчать дані центру SOCIS, відрив між нардепами від ОПЗЖ та Петром Порошенком невеликий – лише 0,3%. Натомість Відрив між Зеленським і Порошенком складає 4,5%.
Результати антирейтингу
- Віктор Медведчук – 27,5%;
- Юрій Бойко – 27,5%;
- Петро Порошенко – 27,2%;
- Володимир Зеленський – 22,7%;
- Олег Ляшко – 16,7%;
- Юлія Тимошенко – 16,4%;
- Євген Мураєв – 14,3%;
- Віталій Кличко – 13%;
- Олег Тягнибок – 12,6%;
- Володимир Гройсман – 10,8%;
- Дмитро Разумков – 9%;
- Ігор Смешко – 8,6%;
- Кіра Рудик – 8,5%.
Що відомо про опитування SOCIS?Загалом у період з 8 по 12 квітня 2021 року опитали 2 000 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Ймовірність статистичної похибки вибірки складає 0,95.
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