Антирекорд в Украине: за сутки поймали 25 нарушителей карантина на границе

Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина на границе Украины за последние сутки. При этом 17 из них не придерживались правила 14-дневной самоизоляции даже одних суток.

Шестерых нарушителей карантина обнаружили в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко "Украинской правде".

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Кроме того, еще 19 нарушителей задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

По словам Демченко, это своеобразный "рекорд" на границе: раньше фиксировалось 1 – 5 нарушителей в сутки, больше всего – 7.

Всего с начала мероприятий в пунктах пропуска пограничники обнаружили 56 нарушителей карантина. Полиция уже работает с этими делами.

Согласно недавним решениям Кабмина, люди, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Цель таких мероприятий – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Ранее Верховная Рада ужесточила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Какая ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала