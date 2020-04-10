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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Антирекорд в Украине: за сутки поймали 25 нарушителей карантина на границе

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      Украинцы продолжают нарушать карантин / 24 канал

      Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина на границе Украины за последние сутки. При этом 17 из них не придерживались правила 14-дневной самоизоляции даже одних суток.

      Шестерых нарушителей карантина обнаружили в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко "Украинской правде".

      Обратите внимание Количество оштрафованных за нарушение карантина превышает число больных коронавирусом

      Кроме того, еще 19 нарушителей задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

      По словам Демченко, это своеобразный "рекорд" на границе: раньше фиксировалось 1 – 5 нарушителей в сутки, больше всего – 7.

      Всего с начала мероприятий в пунктах пропуска пограничники обнаружили 56 нарушителей карантина. Полиция уже работает с этими делами.

      Согласно недавним решениям Кабмина, люди, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Цель таких мероприятий – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

      Ранее Верховная Рада ужесточила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      відповідальність порушення карантну коронавірус україна закон
      Какая ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Статистика Штрафы Госпогранслужба Полиция
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