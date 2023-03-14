Такое мнение в эфире 24 Канала выразил дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. Он предположил, что в Грузии могут состояться досрочные президентские выборы.

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"Думаю, что с таким развитием событий могут состояться досрочные выборы. Если грузинские власти будут так отвечать на дискуссии общества, которое недовольно изменением европейского курса, как отвечали власти Януковича, то закончат так же", – считает он.

Власти ведут Грузию в другом направлении

Чалый убежден, что закон об "иноагентах" – это метод грузинских властей проверить настроения общества. Несмотря на то, что чиновники Грузии неоднократно заявляли о курсе евроинтеграции, все указывает на то, что власть ведет государство в сторону России.

Грузия в лозунгах стала более проевропейской, а в действительности приблизилась к России. Она может потерять свое направление. Хотя я думаю, что значительная часть общества Грузии не даст этого сделать. Они выходят на демонстрации,

– подчеркнул он.

Дипломат назвал позицию премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили и руководителя правящей партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе неадекватной. Он напомнил о недавних заявлениях Кобахидзе о Революции Достоинства в Украине. Политик считает, что "из-за Евромайдана Украина потеряла Крым, Донецк и Луганск".

Кроме того, премьер Гарибашвили рассказывал, что Украина вроде бы "вмешивается во внутренние дела Грузии". Чалый отметил, что никакого вмешательства со стороны Украины в политику Грузии нет. Однако наше государство ожидает от грузинских властей поддержки.

"Ненормальные отношения сейчас. Их нужно менять. Это важно, потому что мы близко, проходим через российские атаки. Надо быть более толерантными", – подчеркнул дипломат.

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Грузия использует российские методы

Валерий Чалый отметил, что верхушка Грузии использует такие же методы мести своим предшественникам, как Россия. По словам дипломата, происходящее с бывшим грузинским президентом Михеилом Саакашвили, – это именно месть.

"Не всегда Саакашвили соблюдал законы в свое время, но так поступать со своими оппонентами – это российская практика. Если они хотят идти в Европу с повернутой головой на Россию, то они далеко не зайдут", – добавил он.

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