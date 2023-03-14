Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Він припустив, що у Грузії можуть відбутись дочасні президентські вибори.

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"Думаю, що з таким розвитком подій можуть відбутись дочасні вибори. Якщо грузинська влада буде так відповідати на дискусії суспільства, яке незадоволене зміною європейського курсу, як відповідала влада Януковича, то закінчать так само", – вважає він.

Влада веде Грузію в іншому напрямку

Чалий переконаний, що закон про "іноагентів" – це метод грузинської влади перевірити настрої суспільства. Попри те, що посадовці Грузії неодноразово заявляли про курс євроінтеграції, все вказує на те, що влада веде державу у бік Росії.

Грузія в лозунгах стала більш проєвропейською, а насправді наблизилась до Росії. Вона може втратити свій напрямок. Хоча я думаю, що значна мотивована частина суспільства Грузії не дасть цього зробити. Вони виходять на демонстрації,

– підкреслив він.

Дипломат назвав позицію прем’єр-міністра Грузії Іраклі Гарібашвілі та керівника владної партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе неадекватною. Він пригадав нещодавні заяви Кобахідзе про Революцію Гідності в Україні. Політик вважає, що "через Євромайдан Україна втратила Крим, Донецьк та Луганськ".

Крім того, прем’єр Гарібашвілі розповідав, що Україна начебто "втручається у внутрішні справи Грузії". Чалий відзначив, що ніякого втручання з боку України у політику Грузії нема. Проте наша держава очікує від грузинської влади підтримки.

"Ненормальні відносини зараз. Їх треба змінювати. Це важливо, тому що ми близько, проходимо через російські атаки. Треба бути більш толерантними", – наголосив дипломат.

Ситуація у Грузії: дивіться відео

Грузія використовує російські методи

Валерій Чалий відзначив, що верхівка Грузії використовує такі ж методи помсти своїм попередникам, як і Росія. За словами дипломата, те, що відбувається із колишнім грузинським президентом Міхеілом Саакашвілі, – це саме помста.

"Не завжди Саакашвілі дотримувався законів у свій час, але так вчиняти зі своїми опонентами – це російська практика. Якщо вони хочуть йти в Європу з повернутою головою на Росію, то вони далеко не зайдуть", – додав він.

Протести у Грузії: коротко