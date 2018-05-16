Антисемитам нет места в МИД, – Климкин о скандале с консулом в Германии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что дело украинского консула в Гамбурге об антисемитских высказываниях будет детально расследовано.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли МИД проверять своих представителей по миру учитывая скандал с консулом Украины в Германии, министр заверил, что его ведомство делает это постоянно.

Мы прекрасно понимаем, что сейчас во время войны каждый должен соответствовать своему месту в команде дипломатической службы. Я всегда говорил, могу повторить еще раз – антисемитам, по определению, нет места в МИД,

– подчеркнул Павел Климкин.

Он добавил, что в отношении отстраненного консула в Гамбурге начато дисциплинарное производство.

В то же время министр отметил, что все профили в соцсетях всех сотрудников дипломатической службы Украины физически будет трудно проверить.

"Слушайте, мы же правовая страна! Мы не собираемся следить за каждым. Но вместе с возможностями для труда, и социальные сети предоставляют нам такие возможности, есть и ответственность. Учитывая, в частности, и этот случай, я хочу посоветовать всем нашим сотрудникам эффективно, но в то же время ответственно пользоваться социальными сетями", – резюмировал министр.

Смотрите видео эксклюзивного комментария Павела Климкина:

Скандал разгорелся вокруг консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. В СМИ появились сообщения о том, что дипломат размещает в соцсетях публикации антисемитського характера.