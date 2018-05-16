Антисемітам немає місця в МЗС, – Клімкін про скандал з консулом в Німеччині

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що справа українського консула у Гамбурзі про антисемітські висловлювання буде детально розслідувана.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

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Відповідаючи на питання про те, чи перевірятиме МЗС своїх представників по світу з огляду на скандал із консулом України в Німеччині, міністр запевнив, що його відомство робить це постійно.

Ми прекрасно розуміємо, що зараз під час війни кожен має відповідати своєму місцю в команді дипломатичної служби. Я завжди казав, можу це повторити ще раз – антисемітам, за визначенням, немає місця в МЗС,

– наголосив Павло Клімкін.

Він додав, що щодо відстороненого консула у Гамбурзі розпочато дисциплінарне провадження.

Водночас міністр зазначив, що всі профілі у соцмережах усіх співробітників дипломатичної служби України фізично буде важко перевірити.

"Слухайте, ми ж правова країна! Ми не збираємось слідкувати за кожним. Але разом з можливостями для праці, і соціальні мережі надають нам такі можливості, є й відповідальність. Враховуючи, зокрема, й цей випадок, я хочу порадити всім нашим співробітникам ефективно, але водночас відповідально користуватись соціальними мережами", – резюмував міністр.

Дивіться відео ексклюзивного коментаря Павла Клімкіна:

Скандал розгорівся навколо консула України у Гамбурзі Василя Марущинця. У ЗМІ з'явились повідомлення про те, що дипломат розміщує у соцмережах публікації антисемитського характеру.