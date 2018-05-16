05:28
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Антисемітам немає місця в МЗС, – Клімкін про скандал з консулом в Німеччині

564 Читать новость на русском
Павло Клімкін
Павло Клімкін / 24 Канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що справа українського консула у Гамбурзі про антисемітські висловлювання буде детально розслідувана.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Читайте також: Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росії

Відповідаючи на питання про те, чи перевірятиме МЗС своїх представників по світу з огляду на скандал із консулом України в Німеччині, міністр запевнив, що його відомство робить це постійно.

Ми прекрасно розуміємо, що зараз під час війни кожен має відповідати своєму місцю в команді дипломатичної служби. Я завжди казав, можу це повторити ще раз – антисемітам, за визначенням, немає місця в МЗС,
– наголосив Павло Клімкін.

Він додав, що щодо відстороненого консула у Гамбурзі розпочато дисциплінарне провадження.

Водночас міністр зазначив, що всі профілі у соцмережах усіх співробітників дипломатичної служби України фізично буде важко перевірити.

"Слухайте, ми ж правова країна! Ми не збираємось слідкувати за кожним. Але разом з можливостями для праці, і соціальні мережі надають нам такі можливості, є й відповідальність. Враховуючи, зокрема, й цей випадок, я хочу порадити всім нашим співробітникам ефективно, але водночас відповідально користуватись соціальними мережами", – резюмував міністр.

Дивіться відео ексклюзивного коментаря Павла Клімкіна: 

Скандал розгорівся навколо консула України у Гамбурзі Василя Марущинця. У ЗМІ з'явились повідомлення про те, що дипломат розміщує у соцмережах публікації антисемитського характеру.

Теги: Новини України Новини політики Скандал Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук