Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на те, що у міністерстві закордонних справ Росії "заговорили" українською.
15 травня глава українського МЗС закликав українських вболівальників утриматись від поїздок на Чемпіонат світу з футболу, що відбудеться у Росії.
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Клімкін пояснив, що безпеку українських громадян на території Росії ніхто гарантувати не зможе, а провокації з боку РФ будуть гарантовані.
У відповідь на такий заклик українського міністра на офіційній сторінці МЗС Росії у Twitter з'явилось повідомлення українською, де Павла Клімкіна, зокрема, назвали "дурнем".
"Ми будемо дуже раді бачити на Чемпіонаті світу з футболу всіх вболівальників, включно з нашими сусідами-українцями. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв", – йшлось у повідомленні.
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В ексклюзивному коментарі 24 Каналу міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував цю ситуацію.
Павло Клімкін//24 Канал
"Ми вже примусили Росію говорити українською і це вже непогано, а те, що вони кажуть – воно ані коментарям не підлягає, ані чомусь іншому. Тому я б на це реагував дуже спокійно".
Це вже така перша, але маленька і симпатична перемога. Хай розмовляють хоча б українською – може, колись навчаться і щось розумне казати,
– іронічно зазначив глава МЗС України.
У своєму мікроблозі Павло Клімкін додав, що нікому в Росії зараз не є легко.