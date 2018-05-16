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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росії

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на те, що у міністерстві закордонних справ Росії "заговорили" українською.

15 травня глава українського МЗС закликав українських вболівальників утриматись від поїздок на Чемпіонат світу з футболу, що відбудеться у Росії.

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Клімкін пояснив, що безпеку українських громадян на території Росії ніхто гарантувати не зможе, а провокації з боку РФ будуть гарантовані.

У відповідь на такий заклик українського міністра на офіційній сторінці МЗС Росії у Twitter з'явилось повідомлення українською, де Павла Клімкіна, зокрема, назвали "дурнем".

"Ми будемо дуже раді бачити на Чемпіонаті світу з футболу всіх вболівальників, включно з нашими сусідами-українцями. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв", – йшлось у повідомленні.

МЗС Росії українська
МЗС Росії запрошує українців на ЧС-2018

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував цю ситуацію.

Павло Клімкін
Павло Клімкін//24 Канал

"Ми вже примусили Росію говорити українською і це вже непогано, а те, що вони кажуть – воно ані коментарям не підлягає, ані чомусь іншому. Тому я б на це реагував дуже спокійно".

Це вже така перша, але маленька і симпатична перемога. Хай розмовляють хоча б українською – може, колись навчаться і щось розумне казати,
– іронічно зазначив глава МЗС України.

У своєму мікроблозі Павло Клімкін додав, що нікому в Росії зараз не є легко.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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