У МЗС Росії "заговорили" українською та обізвали Клімкіна "дурнем" через ЧС-2018

Міністерство закордонних справ Росії закликало українців приїжджати на Чемпіонат світу з футболу до РФ та "не слухати дурнів", маючи на увазі главу МЗС України Павла Клімкіна.

Про це йдеться на офіційній сторінці російського відомства у Twitter.

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Ми будемо дуже раді бачити на Чемпіонаті світу з футболу всіх вболівальників, включаючи наших сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, публікація на офіційній сторінці МЗС Росії написана українською мовою і є відповіддю на пост Клімкіна.

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв pic.twitter.com/BSIjGeLBHf — МИД России (@MID_RF) 15 травня 2018 р.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців утриматися від поїздок в Росію на матчі чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.