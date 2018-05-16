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Маленькая и симпатичная победа, – Климкин прокомментировал твит на украинском от МИД России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на то, что в министерстве иностранных дел России "заговорили" на украинском.

15 мая глава украинского МИД призвал украинских болельщиков воздержаться от поездок на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России.

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Климкин пояснил, что безопасность украинских граждан на территории России никто гарантировать не сможет, а провокации со стороны РФ будут гарантированы.

В ответ на такой призыв украинского министра на официальной странице МИД России в Twitter появилось сообщение на украинском, где Павла Климкина, в частности, назвали "дураком".

"Мы будем очень рады видеть на Чемпионате мира по футболу всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! Да не слушайте разных дураков", – говорилось в сообщении.

МЗС Росії українська

МИД России приглашает украинцев на ЧМ-2018

В эксклюзивном комментарии 24 каналу министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал эту ситуацию.

Павло Клімкін
Павел Климкин//24 Канал

"Мы уже заставили Россию говорить на украинском и это уже неплохо, а то, что они говорят – оно ни комментариям не подлежит, ни чему-то другому. Поэтому я бы на это реагировал очень спокойно".

Это уже такая первая, но маленькая и симпатичная победа. Пусть говорят хотя бы на украинском – может, когда-то научатся и что-то умное говорить,
– иронично отметил глава МИД Украины.

В своем микроблоге Павел Климкин добавил, что никому в России сейчас не легко.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия МИД Украины Павел Климкин Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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