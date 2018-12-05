Антиукраинская агитация Московского патриархата: священники объяснили свою позицию

5 декабря Служба безопасности Украины вызвала на допрос 12 священников Московского патриархата в рамках уголовных производств о государственной измене и разжигании межконфессиональной розни.

В главное управление СБУ Ровенской области они пришли не одни, а вместе с журналистами каналов "Первый казацкий" и "News One".

Читайте также: На Ровненщине СБУ допрашивает священников Московского патриархата

Этим медиа они охотно раздавали интервью, а другим – сначала ничего не объясняли и только через несколько часов согласились на комментарий.

Секретарь Ровенской епархии УПЦ МП Александр Егоров заявил, что священников заставляют принять участие в Объединительном соборе для того, чтобы запугать церковь Московского патриархата.

Секретарь Ровенской епархии УПЦ МП Александр Егоров

В СБУ же объясняют, что допрос провели в рамках открытых уголовных производств, которые были открыты еще в феврале. Расследуетъ по двум статьям: о "государственной измене" и "разжигании розни". Детали дела не разглашают, чтобы не навредить следствию.

В частности речь идет о распространении русской агитационной литературы. А представители МП говорят: книги были, и в них рассказывали о раскольниках, так они называют верных православной церкви Киевского патриархата. И греха в этом не видят.

Это было просто издание и объяснение раскола, не что-то против государства, не что-то, что может подрывать устои государственности. Мы все украинцы и служим Богу и народу Украины,

– сказал викарий Ровенской епархии УПЦ МП отец Пимен.

В СБУ пришел и священник из Острога Виктор Земляной. Он стоял впереди группы, однако ничего не комментировал. Пришел он именно на допрос или просто в группе поддержки, не известно, но именно его называют активным "рупором Кремля" на Ровенщине.

Протоиерей Виктор Земляной

Отец Виктор – человек небедный. По информации местных СМИ, имеет два дома, квартиру, два авто. И именно он в 2015 году возглавил "отдел по обеспечению безопасности религиозных общин УПЦ" на Ровенщине. Эти отделы, например, собирали верующих на протесты против предоставления украинской церкви автокефалии.

Напомним, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь. Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".