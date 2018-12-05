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      Антиукраїнська агітація Московського патріархату: священники пояснили свою позицію

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      5 грудня Служба безпеки України викликала на допит 12 священиків Московського патріархату у рамках кримінальних проваджень про державну зраду та розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

      До головного управління СБУ Рівненщини вони прийшли не самі, а разом із журналістами каналів "Перший козацький" і "News One".

      Читайте також: На Рівненщені СБУ допитує священиків Московського патріархату

      Цим медіа вони охоче роздавали інтерв'ю, а іншим – спершу нічого не пояснювали й лише через декілька годин погодилися на коментар.

      Секретар Рівненської єпархії УПЦ МП Олександр Єгоров заявив, що священиків примушують взяти участь в Об'єднавчому соборі для того, аби залякати церкву Московського патріархату.

      Секретар Рівненської єпархії УПЦ МП Олександр Єгоров
      Секретар Рівненської єпархії УПЦ МП Олександр Єгоров

      У СБУ ж пояснюють, що допит провели в рамках відкритих кримінальних проваджень, які були відкриті ще у лютому. Розслідують за двома статтями: про "державну зраду" та "розпалювання ворожнечі". Деталі справи не розголошують, аби не зашкодити слідству.

      Зокрема йдеться про розповсюдження російської агітаційної літератури. Натомість представники МП кажуть: книжки були, і в них розповідали про розкольників, так вони називають вірних православної церкви Київського патріархату. І гріха у цьому не бачать.

      Це було просто видання і пояснення розколу, не щось проти держави, не щось, що може підривати підвалини державності. Ми всі є українцями та служимо Богові та народові України,
      – сказала вікарій Рівненської єпархії УПЦ МП отець Пимен.

      Під СБУ прийшов і священик з Острога Віктор Земляний. Він стояв попереду групи, проте нічого не коментував. Чи прийшов він саме на допит, чи просто у групі підтримки, не відомо, але саме його називають активним "рупором Кремля" на Рівненщині.

      Віктор Земляний
      Протоієрей Віктор Земляний

      Отець Віктор – чоловік не бідний. За інформацією місцевих ЗМІ, має два будинки, квартиру, два авто. І саме він у 2015 році очолив "відділ із забезпечення безпеки релігійних громад УПЦ" на Рівненщині. Ці відділи, наприклад, скликали вірян на протести проти надання українській церкві автокефалії.

      Нагадаємо, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ УПЦ МП Рівне Релігія Російська пропаганда Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 грудня
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