На Рівненщені СБУ допитує священиків Московського патріархату

На Рівненщині Служба Безпеки України викликала на допит 12 священнослужителів Московського патріархату.

Про це в прямому ефірі сказав журналіст 24 каналу.

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Їх запрошено на допит як свідків згідно з кримінальним провадженням, яке розслідується за двома статтями Кримінального Кодексу – державна зрада та розпалення міжконфесійної ворожнечі.

На допит прибули представники Рівненської та Сарненської єпархії УПЦ МП. Проте священиків, людей в рясах в рази більше, близько 40 людей.

Після того, як перші священнослужителі вийдуть з допиту, то проведуть невеликий брифінг під стінами СБУ.

Нагадаємо, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".