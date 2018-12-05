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      На Рівненщені СБУ допитує священиків Московського патріархату

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      На Рівненщині Служба Безпеки України викликала на допит 12 священнослужителів Московського патріархату.

      Про це в прямому ефірі сказав журналіст 24 каналу.

      Читайте також: В УПЦ МП не підтвердили інформацію про обшуки СБУ у будинку предстоятеля Києво-Печерської лаври

      Їх запрошено на допит як свідків згідно з кримінальним провадженням, яке розслідується за двома статтями Кримінального Кодексу – державна зрада та розпалення міжконфесійної ворожнечі.

      На допит прибули представники Рівненської та Сарненської єпархії УПЦ МП. Проте священиків, людей в рясах в рази більше, близько 40 людей.

      Після того, як перші священнослужителі вийдуть з допиту, то проведуть невеликий брифінг під стінами СБУ.

      Нагадаємо, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

      Теги: Новини України УПЦ МП Релігія СБУ
      Джерело: 24 канал
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