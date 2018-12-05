На Ровненщине задержали 12 священников Московского патриархата

На Ровненщине Служба Безопасности Украины вызвала на допрос 12 священнослужителей Московского патриархата.

Об этом в прямом эфире сказал журналист 24 канала.

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Их пригласили на допрос как свидетелей в связи с уголовным производством, которое расследуется по двум статьям Уголовного Кодекса – государственная измена и разжигание межконфессиональной розни.

На допрос прибыли представители Ровненской и Сарненской епархии УПЦ МП. Однако священников, людей в рясах в разы больше, около 40 человек.

После того, как первые священнослужители выйдут с допроса, то проведут небольшой брифинг под стенами СБУ.

Напомним, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду. Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковного раскола. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".