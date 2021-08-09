Антивакцинатор умер от COVID-19: в США болезнь унесла жизнь ведущего

В Соединенных Штатах от коронавируса умер мужчина, который выступал против вакцинации населения. Дик Фаррел был известным радио- и телеведущим.

Мужчина в своих эфирах призывал слушателей и зрителей не прививаться от COVID-19. Ему было 65 лет.

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Дик Фаррел поддерживал политику Дональда Трампа. Он называл главного санитарного врача США Энтони Фаучи "сумасшедшим лжецом".

В июне 2021 года он активно призывал людей не прививаться от коронавируса. Однако впоследствии ведущий и сам заразился COVID-19.

Фарррел призывал вакцинироваться

Мужчину госпитализировали и он якобы изменил свою позицию. Фаррел призывал прививаться свою близкую подругу и антивакцинатора Эми Ли Хейр. Он написал, что коронавирус – это не шутка.

Коронавирус в США: главное

За 8 августа 2021 года в США обнаружили 36 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В Штатах одобрены 3 вакцины от коронавируса: Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

По состоянию на 9 августа полностью вакцинированных в стране уже более 166 миллионов человек.

Член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон, который высмеивал вакцинацию против COVID-19, заразился коронавирусом и после месяца тяжелой болезни умер в Калифорнии.



Статистика коронавируса в США / Графика Минфина