Организатор протеста Родион Капуста заявил, что против него и участников акции запланировали провокации. Поэтому, мол, мероприятие отменили.
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По словам организатора акции, в ближайшее время он с единомышленниками намерен написать заявление, где укажет на "нарушение конституционных прав и дискриминацию".
Акцию протеста, как сказал Капуста, перенесли до окончания красной зоны или до момента, когда желающих поучаствовать в ней не превысит 3,5% населения города.
По мнению организатора, граждане сами себе ставят ограничения, поскольку многие карантинные штрафы якобы "разбиваются" в судах даже без привлечения адвокатов. Карантинные ограничения, как он считает, незаконны.
Другие антивакцинаторские протесты в Украине
На прошлой неделе в Ровно прошел пикет антивакцинаторов возле городского совета. Мэр города решил провести "экскурсию" по отделениям больницы для протестующих.
Ситуация с коронавирусом в Запорожье
- Запорожская область попала в красную карантинную зону. Там ввели самый высокий уровень эпиднебезопасности.
- С 25 октября в регионе ввели новые правила перевозки: пассажирам нужен для проезда либо сертификат вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
- В течение 27 октября в регионе от COVID-19 вакцинировали 12 099 жителей: 8 653 человек получили первую прививку, 3446 – вторую.
Текст публикации в фейсбуке:
Акция протеста переносится до окончания красной зоны или до момента пока желающих в ней участвовать не превысит 3,5% населения нашего города!
Напоминаю, что все карантинные ограничения незаконны, и более 90% судов по составленным протоколам выбирают сторону того, на кого был составлен протокол.