Антивирус Касперского – Троянский конь в странах НАТО

Антивирус Касперского – опаснее вирусов, от которых "избавляет"? История о Троянском коне имеет тенденцию повторяться, и теперь угроза возникла в Италии.

Итальянские министерства заключили соглашение с Касперским

В интервью телеканалу 24 итальянский журналист Euronews Альберт де Филиппис заявил, что медиа узнали, что российская компания Kaspersky заключила эксклюзивный контракт с итальянскими министерствами и полицией.

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По его словам, журналисты так и не получили ответа на вопрос, где расположены серверы, на которых хранятся данные итальянских структур и не могут ли агенты фсб и гру получать к ним доступ.

То есть, чувствительная информация силовых ведомств Италии может храниться на серверах в россии, и к ней могут получить доступ российские спецслужбы. В контексте войны россии против Украины и геополитического противостояния страны-агрессора и ЕС и США факт доступа враждебной страны к информации о безопасности в стране НАТО может нести серьезную угрозу.

Хакеры использовали Касперский, чтобы стащить секретную информацию АНБ США

Впервые серьезные заявления о возможных связях Лаборатории Касперского с российским фсб появились в отчете Министерства внутренней безопасности США в 2017 году.

Как было озвучено, подозреваемые в работе на российские спецслужбы хакеры воспользовались антивирусным программным обеспечением Касперского для взлома частного компьютера работника АНБ (Агентство национальной безопасности США) в 2015 году. Это привело к утечке секретной информации об особенностях организации работы этого агентства.

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Касперского обвиняют в работе на ФСБ

Российскую компанию обвиняют в использовании ее антивирусного программного обеспечения для сканирования компьютеров пользователей по всему миру для нужд фсб. Поэтому, вполне понятным стал запрет Министерства внутренней безопасности США всех продуктов Kaspersky для всех государственных ведомств в сентябре 2017 года.

А в декабре этого же года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете для гражданского и военного секторов на использование программного обеспечения Касперский.

Российская компания отвергала все обвинения, но следует упомянуть, что господин Касперский, выпускник математического факультета Высшей школы КГБ в Москве, до создания компании работал в научно-исследовательском институте при Министерстве обороны СССР. Также стоит вспомнить традицию российских спецслужб держать связь со всеми своими "студентами", более того, наказывать за попытку побега из-под крыла организации.

В контексте этих событий было непонятно подписание итальянским правительством и полицией эксклюзивного соглашения о сотрудничестве с Лабораторией Касперского. Учитывали ли такую опасность использование российского "софта" итальянские чиновники? Интересно, что именно стало "конкурентным преимуществом" компании россиянина, бывшего студента учебного заведения спецслужб перед другими поставщиками антивирусных решений.

Опасность Касперского заметил ряд стран

Следующими после США об опасности использования антивируса Касперского заявило британское Ми-6.

В мае 2018 года о недоверии российской компании заговорили нидерландские власти. Было озвучено решение прекратить использование программного обеспечения Касперского. Также правительство рекомендовало частным компаниям не использовать антивирусное программное обеспечение Kaspersky.

Следующими, кто объявил об остановке сотрудничества с Лабораторией Касперского, были Европол и Европейские правоохранительные органы в сфере борьбы с киберпреступностью.

После полномасштабного нападения россии на Украину в 2022 году Федеральное управление по информационной безопасности Германии рекомендовало пользователям антивируса Касперского перейти на альтернативное программное обеспечение. Ведомство объяснило это опасение тем, что российская компания по кибербезопасности может быть использована в целях кибератак со стороны российского правительства.

Сразу же после Германии об опасности использования российского программного обеспечения властями россии заговорило итальянское правительство. В сенате Италии заявили, что начали работу над разработкой правил, позволяющих государственным органам отказаться от использования программного обеспечения Касперского без штрафов за досрочное расторжение соглашения.

Кроме Лаборатории Касперского, в список российских компаний, программное обеспечение которых должно быть удалено с серверов и компьютеров государственных структур, Национальное Агентство Кибербезопасности Италии внесло российских разработчиков Group-IB и Positive Technologies.

Мы должны сделать себя независимыми от российских технологий,

– сказал Франко Габриэлли, заместитель секретаря итальянского правительства по вопросам безопасности и кибербезопасности.

Осталось дождаться окончательного решения и официального подтверждения, что итальянские министерства отказались от российского антивирусного "софта", который может быть инструментом в руках кремлевских спецслужб.

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