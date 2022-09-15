Італійські міністерства уклали угоду з "Касперським"

В інтерв'ю телеканалу 24 італійський журналіст Euronews Альберто де Філіппіс заявив, що медіа дізналися, що російська компанія Kaspersky уклала ексклюзивний контракт з італійськими міністерствами та поліцією.

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За його словами, журналісти так і не отримали відповіді на питання, де розташовані сервери, на яких зберігаються дані італійських структур та чи не можуть агенти фсб і гру отримувати до них доступ.

Тобто, чутлива інформація силових відомств Італії, може зберігатися на серверах у росії, і до неї можуть отримати доступ російські спецслужби. У контексті війни росії проти України та геополітичного протистояння країни-агресорки і ЄС та США факт доступу ворожої країни до безпекової інформації у країні НАТО може нести серйозну загрозу.

Хакери використали Касперський, щоб поцупити секретну інформацію АНБ США

Вперше серйозні заяви про можливі зв'язки Лабораторії Касперського з російським фсб з'явилися у звіті Міністерства внутрішньої безпеки США у 2017 році.

Як було озвучено, хакери, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби, скористалися антивірусним програмним забезпеченням Касперського для злому приватного комп'ютера працівника АНБ (Агентство національної безпеки США) у 2015 році. Це призвело до витоку секретної інформації щодо особливостей організації роботи цього агентства.

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Касперському закидають роботу на ФСБ

Російську компанію звинувачують у використанні її антивірусного програмного забезпечення для сканування комп'ютерів користувачів по всьому світу для потреб фсб. Тож, цілком зрозумілою стала заборона Міністерства внутрішньої безпеки США всіх продуктів Kaspersky для всіх державних відомств у вересні 2017 року.

А в грудні цього ж року, тодішній президент США Дональд Трамп підписав закон про заборону для цивільного та військового секторів на використання програмного забезпечення Касперський.

Російська компанія відкидала всі звинувачення, але варто згадати, що пан Касперський, випускник математичного факультету Вищої школи кдб у Москві, до створення компанії працював у науково-дослідному інституті при Міністерстві оборони СРСР. Також варто згадати традицію російських спецслужб тримати зв'язок з усіма своїми "студентами", ба більше, карати за спробу втечі з-під крила організації.

У контексті цих подій дуже незрозумілим було підписання італійським урядом та поліцією ексклюзивної угоди про співпрацю з Лабораторією Касперського. Чи враховували таку небезпеку використання російського "софту" італійські урядовці? Цікаво, що саме стало "конкурентною перевагою" компанії росіянина, колишнього студента навчального закладу спецслужб, перед іншими постачальниками антивірусних рішень.

Небезпеку Касперського помітила низка країн

Наступними після США, щодо небезпеки використання антивірусу Касперського заявило британське Мі-6.

У травні 2018 про недовіру російській компанії заговорила нідерландська влада. Було озвучено рішення припинити користуватися програмним забезпеченням Касперського. Також уряд рекомендував приватним компаніям не використовувати антивірусне програмне забезпечення Kaspersky.

Наступними, хто оголосив про зупинку співпраці з Лабораторією Касперського, були Європол та Європейські правоохоронні органи у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

Після повномасштабного нападу росії на Україну у 2022 Федеральне управління з інформаційної безпеки Німеччини рекомендувало користувачам антивірусу Касперського перейти на альтернативне програмне забезпечення. Відомство пояснило це побоювання тим, що російська компанія з кібербезпеки може бути використана з метою кібератак з боку російського уряду.

Одразу ж після Німеччини про небезпеку використання російського програмного забезпечення владою росії заговорив італійський уряд. У сенаті Італії заявили, що розпочали роботу над розробкою правил, що дозволять державним органам відмовитись від використання програмним забезпеченням Касперського без жодних штрафів за дострокове розірвання угоди.

Окрім Лабораторії Касперського, у список російських компаній, чиє програмне забезпечення має бути видалено з серверів та комп'ютерів державних структур, Національна Агенція Кібербезпеки Італії внесла російських розробників Group-IB та Positive Technologies.

Ми повинні зробити себе незалежними від російських технологій,

– сказав Франко Габріеллі, заступник секретаря італійського уряду з питань безпеки та кібербезпеки.

Залишилось лише дочекатись остаточного рішення та офіційного підтвердження, що італійські міністерства відмовились від російського антивірусного "софту", який може бути інструментом у руках кремлівських спецслужб.

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