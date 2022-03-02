Антивоенная коалиция насчитывает уже 86 государств и 15 организаций, – Кулеба
2 марта 2022 , 15:56Читати новину українською
Источник:фейсбук МВД
Украина продолжает ожесточенную борьбу, в том числе, и на дипломатическом фронте. Наши дипломаты привлекают все больше стран в антивоенную коалицию.
Она уже насчитывает 86 стран и 15 организаций. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Как мир помогает Украине
- 19 стран предоставляют Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории.
- 10 стран оказывают макрофинансовую помощь;
- 22 страны оказывают гуманитарную помощь.
Кроме того, из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, готовые бороться против российского оккупанта.
Добровольцы из 16 стран готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за тысячу человек. И заявки продолжают поступать,
– заявил министр.