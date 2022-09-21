В Москве правоохранителей срочно вызывают на работу из-за возможных "антимобилизационных" митингов

Московских правоохранителей срочно вызывают из-за возможных антивоенных митингов. Панику и сопротивление своих граждан кремлевская власть в своих лучших традициях собирается сдерживать силой.

Ранее в россии анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую объявил путин. Так, активисты движения "Весна" призвали россиян выходить на протесты во всех городах страны.

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Со щитами и дубинками: в россии готовятся сдерживать протесты

РосСМИ пишут, что сотрудников спецполка уже вызывают по тревоге из-за возможного антивоенного митинга. Спецназовцам приказали прибыть уже со щитами и дубинками.

Полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают в 14 часов. Все сотрудники должны быть в касках, со щитами и дубинками,

– говорится в сообщении.

Россияне взбунтовали против мобилизации

Старт акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19.00 по местному времени. Движение "Весна" отметило, что мобилизация в россии означает, что тысячи мужчин будут брошены "в мясорубку войны".

"Только что владимир путин объявил "частичную" мобилизацию в россии. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец путина?", – говорится в сообщении.

Кратко об объявленной частичной мобилизации

21 сентября министр обороны россии сергей шойгу объявил о частичной мобилизации в россии. После этого президент россии владимир путин в обращении сообщил, что подписал соответствующий указ.

В россии планируют призвать 300 тысяч резервистов. В первой волне будут мобилизовать призывников до 35 лет. Интересно, что в россии планируют мобилизовать женщин, имеющих военное образование или опыт военной службы.

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