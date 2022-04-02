На антивоенных акциях в России задержали более 200 человек

В России местные жители 2 апреля вышли на антивоенные митинги. На акциях силовики Владимира Путина задержали более 200 человек.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории самого государства-агрессора каждый день проходили масштабные митинги. Однако примерно в середине марта они прекратились.

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В России на антивоенных митингах задержали людей

В последнее время в России если и проходят какие-то акции против войны в Украине, то они либо одиночные, либо небольшие. В частности, 2 апреля люди вышли на протесты.

Эти митинги традиционно не обошли своим вниманием силовики.

В России прошли небольшие антивоенные акции / Фото Avtozak LIVE

Как результат – за день задержали уже 212 активистов. Большинство из них:

в Москве – 80 человек,

в Санкт-Петербурге – 78,

в Новосибирске – 15.

Задержания прошли в 17 городах.

Заметим, за месяц полномасштабной войны в России задержали примерно 15 тысяч человек, которые выступили против вторжения в Украину.

Более 200 активистов задержали / Фото из соцсетей

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