Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука. Кто теперь будет занимать должность главы института – пока неизвестно.

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Почему уволили Антона Дробовича

По решению Кабинета министров Антон Эдуардович Дробович уволен с должности председателя Украинского института национальной памяти в связи с окончанием срока назначения на должность.

Что известно об Антоне Дробовиче

Антон Дробович – украинский общественный и государственный деятель. Он является экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры. За свою карьеру Дробович написал несколько академических курсов и лекций, а также более 50 научных публикаций в сфере философии, культурологии и антропологии. Работал руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста и экспертом Института общественно-экономических исследований.

В 2022 году Антон Дробович вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в составе 112-й отдельной бригады теробороны Киева. Позже служил в 78-м отдельном десантно-штурмовом полку.

Дробович работал на должности председателя Украинского института национальной памяти