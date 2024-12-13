Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на постійного представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука. Хто тепер обійматиме посаду очільника інституту – поки що невідомо.
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Чому звільнили Антона Дробовича
За рішенням Кабінету міністрів Антона Едуардовича Дробовича звільнено з посади голови Українського інституту національної пам’яті у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду.
Що відомо про Антона Дробовича
Антон Дробович – український громадський та державний діяч. Він є експертом у сфері комунікацій, освіти і культури. За свою кар'єру Дробович написав кілька академічних курсів та лекцій, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології. Працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.
У 2022 році Антон Дробович долучився до лав Збройних Сил України у складі 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Пізніше служив у 78-му окремому десантно-штурмовому полку.
Дробович працював на посаді голови Українського інституту національної пам’яті
- Антон Дробович прагнув зробити політику інституту "більш виваженою та ліберальною" та докладати зусиль, аби зберегти спільну історію українців з іншими народами.
- На початку роботи Дробович відновив робочу комунікацію із Польським інститутом національної пам'яті, відстоюючи збереження українських поховань у Польщі та дотримання двосторонніх угод.
- Нагадаємо, перебуваючи на посаді голови Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович активно просував ідею змінити герб на монументі Батьківщини-Матері в центрі Києва. Також він наполягав, щоб із вулиці Києва прибрали пам'ятник Миколі Щорсу, що місцева влада і зробила у 2023 році.