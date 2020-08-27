Очільник Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович не підтримує рішення про створення великого Державного Герба України. Посадовець переконаний, що в Україні такої потреби немає і достатньо малого Герба.

Дробович наголосив, що Інститут нацпам'яті візьме участь у дебатах щодо великого Державного Герба. При цьому Дробович й вважає його створення недоцільним. Про це посадовець заявив в інтерв'ю УНІАН.

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Великі герби – це традиція колишніх імперій

За словами Дробовича, великі герби – це традиція колишніх імперій. Їм необхідно було об'єднати геральдичні традиції різних територій. В Україні ж такої потреби немає. Малого Герба наразі достатньо, він зрозумілий і впізнаваний на усіх територіях нашої країни.

Тризуб абсолютно добре сприймається як на Донбасі, як у Криму, так і на заході країни, і в її центрі,

– наголосив Дробович.

Очільник Інституту нацпам'яті також нагадав, що усі попередні конкурси на великий Державний Герб України були провальними. Повертатися до цієї теми, на думку Дробовича, можна буде років через 50.

Що відомо про створення великого Герба України