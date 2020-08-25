Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Як відомо, це вже четвертий такий конкурс.

Про це говорили на позачерговому засідання парламенту, яке відбулось сьогодні, 25 серпня 2020 року, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що за проєкт постанови проголосували 279 нардепів. У постанові зазначено, що у визначений термін Кабмін має утворити організаційний комітет.

Які обов'язки Кабіну щодо створення великого Державного Герба України:

розробити та затвердити відповідні положення;

розв'язати питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу;

здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України;

подати на розгляд Верховної Ради пропозиції встановлені за результатами конкурсу.

Хто ініціював проєкт, а хто виступив проти

Варто зазначити, що ініціатором проєкту був спікер Дмитро Разумков. На брифінгу він заявив, що до роботи хочуть залучити геральдистів, експертів та науковців.

Однак є нардепи, які виступили проти цієї ідеї. Один з них – представник "Євросолідарності" Володимир В'ятрович. За його словами, цей конкурс вже проводять четвертий раз – все безрезультатно. Тризуба, як ствердив нардеп, цілком достатньо.

Що обговорювали ще українські нардепи на позачерговому засіданні – можна дізнатись тут.