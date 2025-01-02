Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про дитину на вулиці у Богуславі

У четвер, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав, що у Київській області, поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика.

Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я,

– повідомили правоохоронці.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Також у поліції Київщини звернулися до громадян із закликом, якщо їм відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, звернутися на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.

Зауважимо, цього таки дня у на Видубичах у Києві вантажний автомобіль протаранив паркан і впав із мосту. Попередньо, водій не впорався з керуванням. Сам кермувальник живий, йому надають медичну допомогу.