Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о ребенке на улице в Богуславе

В четверг, 2 января, на одной из улиц города Богуслав, что в Киевской области, рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика.

Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи сейчас проводят обследование его состояния здоровья,

– сообщили правоохранители.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.

Также в полиции Киевщины обратились к гражданам с призывом, если им известна какая-либо информация о происшествии или возможных свидетелей, обратиться по спецлинии "102" или в ближайшее отделение полиции.

Заметим, в этот же день в на Выдубичах в Киеве грузовой автомобиль протаранил забор и упал с моста. Предварительно, водитель не справился с управлением. Сам водитель жив, ему оказывают медицинскую помощь.