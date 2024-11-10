В возрасте 40 лет на концерт Кобзона внезапно отправился провластный блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о приспешнике Кремля

Отмечается, что пропагандист умер в Москве. Накануне вечером ему стало плохо в своей квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачи не смогли спасти мужчину.

По предварительным данным, причиной смерти Коробкова-Землянского стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Так называемый журналист отрицал существование украинцев как отдельной нации и цинично заявлял в постах в соцсетях, что Россия, мол, ничего не оккупирует, а возвращает свое.

Пост, в котором покойный выражал свои болезненные мысли / Скриншот

Напомним, что Коробков-Землянский начинал карьеру на радио и телевидении в Красноярском крае, где он родился. Позже он перебрался в Москву, где работал на Первом канале, России, СТС, РЕН ТВ, Домашнем и Матч ТВ. Он был членом Общественной палаты России, занимал должности директора фонда "Сколково" по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы.

В 2015-2017 годах Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года был пресс-секретарем провластного певца Шамана, известного своими "подпеваниями" режиму Путина. Артист летом этого года выступил в оккупированном Мариуполе. Причем он побоялся анонсировать свое мероприятие из-за страха перед местными украинцами, которые продолжают сопротивляться.