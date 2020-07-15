Виновники некоторых ДТП не делают выводов и раз за разом лишают жизни невинных. Сел за руль чужого авто нетрезвым и в который раз лишил жизни людей – это о горе-водителе, из-за которого погибла почти вся семья в ДТП, которое произошло на Старообуховской трассе под Киевом.

Журналистка 24 канала и адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин проанализировали все поступки виновника ДТП и разобрались какое наказание ему грозит.

Убийцы на дорогах

ДТП, которое произошло под Киевом на Старообуховской трассе, где погибло 4 члена одной семьи, шокировало. И не только количеством погибших, но и тем, что вызвал эту аварию тот, кто, как кажется, уже давно должен быть лишен права не только садиться за руль, а приближаться к авто. Горе-водитель Антон Желепа в тот день мало того, что сел за руль нетрезвым, да еще и в чужое авто. Как он сам рассказал, в тот день выпил примерно 200 граммов водки перед тем, как сесть за руль. Накануне еще и курил каннабис. Как, где и для чего взял машину и куда мчался по Старообуховской трассе, подозреваемый говорит, что не помнит.

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Однако и ранее он имел сложные отношения с законом. Как рассказал прокурор, Желепа много раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

За что привлекался к ответственности Желепа раньше:

7 раз за вождение в состоянии опьянения;

3 раза к административной ответственности за домашнее насилие;

имеет судимость за нападение на милиционера;

имеет судимость за ДТП со смертельным исходом.

Виновник ДТП Антон Желепа в суде / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Анализируя информацию, известную широкой публике, Денис Головин делает такие предварительные выводы. Прежде всего, в этом случае речь идет о нарушении всем известной 286 статьи Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Максимальная санкция – лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, как известно из СМИ, водитель угнал авто, поэтому ответственность будет как минимум по совокупности двух преступлений, ведь незаконное завладение транспортом – дело, за которое предусмотрено отдельное наказание.

При вынесении приговора суд обязательно учтет, что это повторно совершенное преступление, а также то, что водитель находился в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств. Не исключено, что в ходе досудебного расследования правоохранители "найдут" еще что-то,

– считает Головин.

Обойти закон

Однако пока в законодательстве есть лазейки, которые позволяют водителям, которые любят садиться за руль "подшофе", избегать наказания. Денис Головин рассказывает о таком интересном механизме. Речь идет об установлении состояния алкогольного опьянения. Это осуществляется на основании осмотра, который проводится полицейским с использованием специальных технических средств, показатели которых после проведения теста должны демонстрировать более 0,2 промилле алкоголя в крови.

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Для обеспечения достоверности результатов осмотра водителей, полицейский должен доставить человека в ближайшее учреждение здравоохранения. Правда, полицейский должен это сделать не позднее чем в течение двух часов с момента выявления оснований для проведения теста. Например, остановил вас полицейский где-то в два часа дня, признаки алкогольного опьянения, как говорят, на лицо. Далее все происходит по процедуре, вроде "добрый день, сержант Петренко, можно ваши документы" с вопросами употребляли ли алкогольные напитки или нет. Не в совсем адекватном состоянии еще и спор начинается "а на каком основании вам нужны мои документы"?

Виновники ДТП любят спорить с полицией / Фото 24 канала

Когда дошли уже до какой-то "золотой середины", надо пройти тот же тест "подыши в трубочку". Водителя, по процедуре, перед проведением освидетельствования на состояние опьянения полицейский должен проинформировать о порядке применения специального технического средства. Право водителя требовать предоставления сертификата соответствия и свидетельства о поверке рабочего средства измерительной техники для ознакомления. Начинается поиск свидетелей, их должно быть двое, в соответствии с Инструкцией.

Подышали. Показало более 0,2 промилле. Полицейский составляет кучу процессуальных документов, с которыми водитель, не трудно догадаться, не согласен. А еще и адвокат понадобился, потому что "без него я ничего не скажу и никуда не поеду и никакой осмотр проходить не буду"! Адвокат едет не 5 минут, а иногда и не час – дольше.

Если прошло более 2 часов между обнаружением признаков и проведением осмотра в учреждении здравоохранения, анализы уже не являются законными,

– отмечает адвокат.

Так, чисто биологически, полный цикл отрезвления проходит примерно за 24 часа, иногда – быстрее, иногда – дольше. Все зависит от вида алкоголя, его качества, количества, здоровья и метаболизма человека. Однако, это биологически, а мы руководствуемся законом! 2 часа так 2 часа! И за 130-ую КоАП к ответственности водителя уже не привлекут.

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На самом деле, их гораздо больше, таких механизмов.

Как следствие, возникает вопрос – достаточно ли строго в Украине наказывают водителей. По мнению многих юристов, наказание за преступление должно быть умеренным и гуманным, а не жестоким. Уверенность в неизбежности, неотвратимости хотя бы и умеренного наказания создаст всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким наказанием, но таким, что сопровождается надеждой на безнаказанность.

Система обеспечения безопасности на дорогах должна заставить водителей соблюдать правила дорожного движения не жестокостью, а неотвратимостью. За 6 месяцев 2020 года полицейские оформили 67 692 протокола на водителей за управление в состоянии опьянения. Таким образом, первоосновой неотвратимости является преодоление всех возможных коррупционных схем,

– убежден Денис Головин.

Особенно надо выделить в отдельную категорию владельцев всех так называемых "модных" удостоверений – полицейских, судей, прокуроров, руководителей различных госструктур и т. д., а также так называемых "мажоров" – тех, кто считает себя в некотором роде неприкосновенными и думает, что их права или наличие немалой суммы денег или связей могут все "решить".

Стоит говорить и о достаточности наказания. Нельзя всех по одной мерке равнять, это не правильно по меньшей мере с точки зрения той же индивидуализации наказания.

Мажоры на авто часто пренебрегают требованиями полиции / Фото 24 канала

Полезный опыт

Кстати, по общеевропейской системе правил дорожного движения допустимый уровень содержания алкоголя не должен превышать 0,5 промилле. Такая норма установлена ​​почти во всех странах Западной Европы.

Однако, в Германии водителям с опытом менее двух лет или тем, которые не достигли 21 года, и водителям такси садиться за руль даже с небольшим содержанием алкоголя в крови категорически запрещено. Если произошла авария, наказание грозит при любом отличном от нуля содержании алкоголя. В Германии подвыпивший водитель, который попался впервые, платит 500 евро, второй раз – 1 000 евро, третье нарушение обходится в 3 000 евро.

В Великобритании безнаказанно можно употреблять до 0,8 промилле, это почти 2 бокала вина. Но именно здесь самые большие в Европе штрафы за нетрезвое вождение – 7 200 евро.

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Во Франции предусмотрены штрафы от 135 евро и повестка в суд. Если уровень алкоголя в крови превысит 0,8 промилле, сумма штрафа составит 4 500 евро. В случае совершения ДТП – до 30 тысяч евро.

Зато в Восточной и Северной Европе этот показатель составляет в большинстве случаев 0,2-0,3 промилле (в частности, в Украине – 0,2), кроме четырех стран, в которых не разрешается садиться за руль даже после глотка пива – в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Ранее, к слову, полный запрет на алкоголь за рулем действовал и в Хорватии.

Кстати, согласно принятой во всем мире классификации, 0,2% – это практически нулевая, легкая степень опьянения – так называемая доклиническая, бессимптомная. Такое количество алкоголя никак не отражается на поведении человека и во внешних признаках не проявляется. Подобная доза алкоголя в крови обнаруживается только измерительными приборами – в лабораторных условиях или полицейскими алкотестерами.