Винуватці деяких ДТП не роблять висновків і раз за разом позбавляють життя невинних. Сів за кермо чужого авто нетверезим та вкотре позбавив життя людей – це про горе-водія Антона Желепу через якого загинула майже вся родина Цуканових в ДТП, яка сталась на Старообухівській трасі під Києвом.

Журналістка 24 каналу та адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін проаналізували всі вчинки винуватця ДТП та розібрались яке покарання йому загрожує.

Вбивці на дорогах

ДТП, яка сталась під Києвом на Старообухівській трасі, де загинуло 4 члени родини Цуканових, шокувало. І не лише кількістю загиблих, а й тим, що спричинив цю аварію той, хто, як здається, вже давно мав би бути позбавлений права не те що сідати за кермо, а наближатись до авто. Горе-водій Антон Желепа того дня мало того, що сів за кермо нетверезим, та ще й у чуже авто. Як він сам розповів, того дня випив приблизно 200 грамів горілки перед тим, як сісти за кермо. Напередодні ще й курив канабіс. Як, де і для чого взяв машину та куди мчав Старообухівською трасою, підозрюваний каже, що не пам’ятає.

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Проте й раніше він мав складні стосунки з законом. Як розповів прокурор, Желепа багато разів потрапляв в поле зору правоохоронних органів.

За що притягували до відповідальності Желепу, раніше:

7 разів за кермування у стані сп’яніння;

3 рази до адміністративної відповідальності за домашнє насилля;

має судимість за напад на правоохоронця;

має судимість за ДТП із смертельним наслідком.



Винуватець ДТП Антон Желепа в суді / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Аналізуючи інформацію відому широкому загалу, Денис Головін робить такі попередні висновки. Передовсім, в цьому випадку йдеться про порушення усім відомої 286 статті Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Максимальна санкція – позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Окрім того, як відомо зі ЗМІ, водій викрав авто, тому відповідальність буде щонайменше за сукупністю двох злочинів адже незаконне заволодіння транспортом – вчинок, за який передбачене окреме покарання.

При винесенні вироку суд обов’язково врахує, що це повторно вчинений злочин, а також те, що водій знаходився у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. Не виключено, що у ході досудового розслідування, правоохоронці "знайдуть" ще щось,

– вважає Головін.

Обійти закон

Проте наразі в законодавстві є лазівки, які дозволяють водіям, які полюбляють сідати за кермо "під шофе", уникати покарання. Денис Головін розповідає про такий цікавий механізм. Йдеться про установлення стану алкогольного сп’яніння. Це здійснюється на підставі огляду, який проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, показники яких після проведення тесту мають демонструвати понад 0,2 проміле алкоголю в крові.

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Задля забезпечення достовірності результатів огляду водіїв, які мають проти цю процедуру в лікарні, поліцейський повинен доставити людину до найближчого закладу охорони здоров’я. Щоправда, поліцейський має це зробити не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для проведення тесту. Наприклад, зупинив вас поліцейський десь о другій годині дня, ознаки алкогольного сп’яніння, як то кажусь, на обличчя. Далі все відбувається за процедурою, на кшталт "добрий день, сержант Петренко, можна ваші документи" з питаннями вживали алкогольні напої чи ні. Не в зовсім адекватному стані ще й спір починається "а на якій підставі вам потрібні мої документи"?



Винуватці ДТП люблять сперечатись з поліцією / Фото 24 каналу

Коли дійшли вже якоїсь "золотої середини", треба пройти той самий тест "подихай у трубочку". Водія, за процедурою, перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський повинен проінформувати про порядок застосування спеціального технічного засобу. Право водія вимагати надання сертифікату відповідності та свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки для ознайомлення. Починається пошук свідків, їх повинно бути двоє, відповідно до Інструкції.

Подихали. Показало понад 0,2 проміле. Поліцейський складає купу процесуальних документів, з якими водій, не важко здогадатися, не погоджуєтесь. А ще й адвокат знадобився, бо "без нього я нічого не скажу і нікуди не поїду, і ніякий огляд проходити не буду"! Адвокат їде не 5 хвилин, а інколи і не годину – довше.

Якщо пройшло понад 2 годин між виявленням ознак та проведенням огляду у закладі охорони здоров’я, аналізи вже не є законними,

– наголошує адвокат.

Так, суто біологічно, повний цикл протверезіння проходить приблизно за 24 години, інколи – швидше, інколи – довше. Все залежить від виду алкоголю, його якості, кількості, здоров’я та метаболізму особи. Однак, то біологічно, а ми керуємося законом! 2 години так дві години! І за 130-ю КУпАП до відповідальності водія вже не притягнуть.

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Насправді, їх значно більше, таких механізмів.

Як наслідок, постає питання – чи достатньо суворо в Україні карають водіїв. На думку багатьох правників, покарання за злочин повинно бути помірним та гуманним, а не жорстоким. Впевненість у неминучості, невідворотності хоча б і помірного покарання створить завжди більше враження, ніж жах перед іншим, більш жорстоким покаранням, але таким, що супроводжується надією на безкарність.

Система забезпечення безпеки на дорогах повинна примусити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху не жорстокістю, а невідворотністю. За 6 місяців 2020 року поліцейські оформили 67 692 протоколи на водіїв за керування у стані сп’яніння. Таким чином, першоосновою невідворотності є подолання усіх можливих корупційних схем,

– переконаний Денис Головін.

Особливо треба виділити в окрему категорію власників всіх так званих "модних" посвідчень – поліцейських, суддів, прокурорів, керівників різних держструктур і так далі, а також так званих "мажорів" – тих, хто вважає себе певною мірою недоторканими і думає, що їхні посвідчення чи наявність чималої суми грошей або зв’язків можуть усе "вирішити".

Варто говорити й про достатність покарання. Не можна всіх під одну мірку рівняти, це не правильно щонайменше з точки зору тієї ж індивідуалізації покарання.



Мажори на авто часто зневажають вимоги поліції / Фото 24 каналу

Корисний досвід

До речі, за загальноєвропейською системою правил дорожнього руху допустимий рівень вмісту алкоголю не повинен перевищувати 0,5 проміле. Така норма встановлена майже в усіх країнах Західної Європи.

Однак, у Німеччині водіям з досвідом менше двох років або тим, які не досягли 21 року, і водіям таксі сідати за кермо навіть з невеликим вмістом алкоголю в крові категорично заборонено. Якщо сталася аварія, покарання загрожує при будь-якому відмінному від нуля вмісту алкоголю. У Німеччині напідпитку водій, який попався вперше, платить 500 євро, другий раз – 1000 євро, третє порушення обходиться у 3000 євро.

У Великобританії безкарно можна вживати до 0,8 проміле, це майже 2 келиха вина. Але саме тут найбільші в Європі штрафи за нетверезе водіння – 7200 євро.

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У Франції передбачені штрафи від 135 євро та повістка в суд. Якщо рівень алкоголю в крові перевищить 0,8 проміле, сума штрафу складе 4 тисячі 500 євро. У випадку скоєння ДТП – до 30 тисяч євро.

Натомість у Східній та Північній Європі цей показник становить у більшості випадків 0,2-0,3 проміле (зокрема, в Україні – 0,2), окрім чотирьох країн, у яких не дозволяється сідати за кермо навіть після ковтка пива – у Чехії, Словаччині, Угорщині та Румунії. Раніше, до слова, повна заборона на алкоголь за кермом діяла і у Хорватії.

До речі, згідно з прийнятою в усьому світі класифікацією, 0,2 % – це практично нульова, найлегша ступінь сп'яніння – так звана доклінічна, безсимптомна. Така кількість алкоголю ніяк не відбивається на поведінці людини і в зовнішніх ознаках не проявляється. Подібна доза алкоголю в крові виявляється тільки вимірювальними приладами – в лабораторних умовах або поліцейськими алкотестерами.