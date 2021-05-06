Андрей Антоненко с 30 апреля находится под круглосуточным домашним арестом. Он рассказал, что после выхода из СИЗО его поддерживали многие политики.

Среди них были и представители "Слуги народа". Об этом музыкант сообщил в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Были представители разных партий, – Антоненко о поддержке после выхода из СИЗО

Андрей Антоненко вспомнил, после выхода из СИЗО его поддерживало много политиков. Впрочем, музыкант подчеркнул, что не хочет спекулировать этими моментами.

Поддерживали многие люди из политиков, на самом деле. Были разные люди, представители разных партий, даже со "Слуги народа",

– отметил он.

По его словам, это показывает, что не зависимо от партии, люди понимают – происходит преступление на уровне государства против своих граждан. И добавил, кроме этого, на суды оказывалось давление со стороны Министерства внутренних дел.

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