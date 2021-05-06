Были разные политики, – Антоненко рассказал, кто поддерживал его после выхода из СИЗО
Андрей Антоненко с 30 апреля находится под круглосуточным домашним арестом. Он рассказал, что после выхода из СИЗО его поддерживали многие политики.
Источник:24 канал
Среди них были и представители "Слуги народа". Об этом музыкант сообщил в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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Были представители разных партий, – Антоненко о поддержке после выхода из СИЗО
Андрей Антоненко вспомнил, после выхода из СИЗО его поддерживало много политиков. Впрочем, музыкант подчеркнул, что не хочет спекулировать этими моментами.
Поддерживали многие люди из политиков, на самом деле. Были разные люди, представители разных партий, даже со "Слуги народа",
– отметил он.
По его словам, это показывает, что не зависимо от партии, люди понимают – происходит преступление на уровне государства против своих граждан. И добавил, кроме этого, на суды оказывалось давление со стороны Министерства внутренних дел.
Андрею Антоненко изменили меру пресечения: главное
- Музыканта Андрея Антоненко, известного как Riffmaster, обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Под стражей он находился с 3 декабря 2019 года.
- 30 апреля 2021 года Шевченковский суд Киева изменил Антоненко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Музыкант назвал выход из СИЗО "маленькой победой".
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что если вину Андрея Антоненко не докажут, он получит компенсацию за период пребывания в СИЗО.
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