Глава МИД Израиля объявил генсека ООН non grata и запретил ему въезд в страну

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил о запрете на въезд в страну генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Все из-за того, что он не смог "однозначно осудить" ракетную атаку Ирана на Израиль.

Об этом Кац сообщил в соцсети Х. Он также обвинил генсека ООН в поддержке террористических организаций.

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Почему генсеку ООН запретили въезд в Израиль

Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной non grata в Израиле и запретил ему въезд в страну. Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю,

– написал Кац.

Он отметил, что Гутерреш до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября, и не инициировал никаких действий для признания этой организации террористической.

"Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана – матери мирового террора – останется пятном в истории ООН", – подчеркнул глава МИД.

Кац подытожил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать национальное достоинство независимо от позиции Антониу Гутерреша.

Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Было выпущено 180 ракет.