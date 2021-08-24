"Антонов" впервые за время Независимости построит 3 самолета

ГП "Антонов" впервые за 30 лет построит 3 самолета. Воздушные суда создадут для украинской армии.

О самолетах от государственного предприятия сообщил Владимир Зеленский во время военного парада на День Независимости. Пока неизвестно, когда будут готовы воздушные суда.

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Что такое сильная страна? Это страна, которая не боится слова "впервые", а потому, впервые за 30 лет "Антонов" построит для государства три самолета,

– заявил президент.

Он отметил, что сейчас в Украине строят новую военную технику, в частности танки. "Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы".

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Утром 24 августа в центре Киева состоялся военный парад. Сначала по Крещатику шли парадные расчеты, потом выехала военная техника, а в небо вылетела авиация

Парад также состоялся в Черном море в Одессе. Кстати, в нем приняли участие корабли НАТО.

В 14:00 запланирован марш ветеранов.

Из-за торжеств в центре Киева до 22:00 перекрыли движение. В то же время работу метро продлили до 02:00.

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