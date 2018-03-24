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"Антонов" планирует обойти запрет на сотрудничество с Россией с помощью Беларуси

399 Читати новину українською
Ан-178
Ан-178

ГП "Антонов" и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗЦА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Беларуси планируется продолжать летную пригодность, ресурс самолетов Ан, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158, в том числе тех, которые используются Россией.

Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных. Подробности таких договоренностей стали известны изданию LIGA.net.

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Так 20 февраля 2018 года между Минским заводом гражданской авиации №407, Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) и ГП "Антонов" был заключен протокол о намерениях по созданию регионального сервисного центра на территории Республики Беларусь.

В соответствии с копией протокола, на базе центра планируется:
– оказывать услуги по поддержанию летной годности самолетов Ан;
– организация ремонта покупных комплектующих изделий;
– продление ресурсов и сроков службы самолетов Ан;
– взаимодействие по изготовлению запасных частей;
– выполнение сборки самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178;
– отработка реализации запасных частей на самолеты Ту-134 с ХГАПП.

В частности, в документе указывается, что МЗГА организует встречу представителей ГП "Антонов" с эксплуатантами: Белавиа, Трансавиаєкспорт, Рубистар, Генэкс и другими. В свою очередь ГП "Антонов" подготовит концепцию по организации ТО сервисного центра на базе МЗГА.

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В случае принятия решения о совместной деятельности, ГП "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных (среди них есть и военного назначения), а также перечень техники, которая подлежит ремонту. После заключения соглашения о совместной деятельности МЗГА организует на своей базе представительство для "Антонова". Кроме этого, ХГАПП должен отправить списки запасных частей на самолеты Ту-134 для реализации на МЗГА.

Кроме этого, "Антонов" рассматривает возможность создания сервисных центров в Беларуси и Казахстане. Они позволят обслуживать самолеты, эксплуатируемые в России. По словам президента ГП "Антонов" Александра Кривоконя, речь идет не менее чем о тысяче лайнеров.

Отмечается, что импортозамещение российских комплектующих, которые компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство.

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Отвечая на запрос LIGA.net, пресс-служба ГП "Антонов" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение по его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционные ограничения в части сотрудничества с Россией (в соответствии с решением СНБО, введенным в действие указом президента Украины), а также можно ли расценивать такое сотрудничество как действие, направленное на усиление вооруженных сил страны агрессора. К моменту выхода материала Укроборонпром, СНБО и Минский завод гражданской авиации №407 не ответили на запрос LIGA.net.

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции авиация
Источник: 24 Канал
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