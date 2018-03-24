"Антонов" планує обійти заборону на співробітництво з Росією за допомогою Білорусі

ДП "Антонов" та Мінський завод цивільної авіації №407 (МЗЦА) ведуть закриті переговори про створення сервісного центру в Мінську. У Білорусі планується продовжувати льотну придатність, ресурс літаків Ан, проводити сервісне обслуговування, ремонт та складання літаків сімейства Ан-148/158, у тому числі ті, які використовуються Росією.

Згідно з протоколом переговорів між підприємствами, в рамках співпраці розглядається можливість використання російських комплектуючих, в тому числі і санкційних. Подробиці таких домовленостей стали відомі виданню LIGA.net.

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Так 20 лютого 2018 року між Мінським заводом цивільної авіації №407, Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) і ДП "Антонов" був укладений протокол про наміри щодо створення регіонального сервісного центру на території Республіки Білорусь.

Згідно з копією протоколу, на базі центру планується:

надавати послуги з підтримки льотної придатності літаків Ан;

організація ремонту покупних комплектуючих виробів; продовження ресурсів і термінів служби літаків Ан;

взаємодія з виготовлення запасних частин;

виконання збірки літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178;

відпрацювання реалізації запасних частин на літаки Ту-134 з ХДАВП.

Зокрема, в документі вказується, що МЗЦА організовує зустріч представників ДП "Антонов" з експлуатантами: Белавіа, Трансавіаекспорт, Рубістар, Генекс та іншими. В свою чергу ДП "Антонов" підготує концепцію з організації ТО сервісного центру на базі МЗЦА.

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У разі прийняття рішення про спільну діяльність, ДП "Антонов" зобов'язується надати перелік літаків Ан, експлуатованих в РФ, в тому числі санкційних (серед них є і для військового призначення), а також перелік техніки, яка підлягає ремонту. Після укладення угоди про спільну діяльність МЗЦА організовує на своїй базі представництво для "Антонова". Крім цього, ХДАВП має надіслати списки запасних частин на літаки Ту-134 для реалізації на МЗГА.

Крім цього, "Антонов" розглядає можливість створення сервісних центрів в Білорусі і Казахстані. Вони дозволять обслуговувати літаки, що експлуатуються в Росії. За словами президента ДП "Антонов" Олександра Кривоконя, мова йде не менше ніж про тисячу лайнерів.

Відзначається, що імпортозаміщення російських комплектуючих, яке компанія проводить з 2015 року, не допомагає запустити серійне виробництво.

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Відповідаючи на запит LIGA.net, прес-служба ДП "Антонов" підтвердила факт переговорів, але відмовилася коментувати подробиці проекту, оскільки остаточне рішення щодо його реалізації ще не прийнято. Зокрема, в компанії не змогли відповісти, чи можна розглядати цей проект як спробу уникнути санкційних обмежень в частині співпраці з Росією (згідно з рішенням РНБО, введеним в дію указом президента України), а також чи можна розцінювати таку співпрацю як дія, спрямована на посилення збройних сил країни агресора. До моменту виходу матеріалу Укроборонпром, РНБО і Мінський завод цивільної авіації №407 не відповіли на запит LIGA.net.