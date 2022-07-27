"Пусть учатся переплывать Днепр": у Зеленского прокомментировали удар по Антоновскому мосту

Сегодня утром стало известно, что ВСУ действительно нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне 26 июля. Атаку прокомментировали и в Офисе Президента.

Подоляк об ударе по Антоновскому мосту

Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что российским оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Он также советует им покинуть Херсон добровольно, пока есть возможность, ведь, по его словам, третьего предупреждения может не быть.

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Подоляк пошутил, что "редкая птица вылетит из середины Днепра".

Также "предположил", что Антоновский мост – это средство российской ПВО, что перехватывает украинские ракеты. Вероятнее всего, в росСМИ будут придерживаться именно такого сценария, который описал Подоляк, ведь пропаганда в этой стране продолжает процветать.

Но в то же время подчеркнул, что от реальности не уйдешь и удар был успешно нанесен.

россиянам советовали добровольно покинуть Херсон

Накануне, 21 июля, российским захватчикам советовали покинуть Херсон, пока есть возможность. Тогда советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул именно на Антоновский мост, которого однажды может просто не стать.

Сделал он это интересным способом – иронизировал о "жесте доброй воли", которым может стать Антоновский мост. По его словам, этот жест говорит, что российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе – постоянный "хлопок", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез".

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