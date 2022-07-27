Где расположен Антоновский мост в Херсоне, по которому ударили ВСУ: показываем на карте

Украинские защитники вечером 26 июля филигранно отработали по Антоновскому мосту. Многие эксперты уже говорят, что разрушение моста может дать ВСУ преимущество в деоккупации Херсонской области.

Где расположена переправа и почему ее разрушение является чрезвычайно важным – читайте в материале 24 канала.

Важно ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно

ВСУ ударили по Антоновскому мосту

Поздно вечером 26 июля в сети начали появляться сообщения о взрывах в районе Антоновского моста в Херсоне. Утром 27 июля спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила удары по мосту. В то же время она подчеркнула, что работа нашей артиллерии настолько щепетильная и ювелирная, что больше направлена на деморализацию войска противника.

По ее словам, наши силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути. Они для неприятеля имеют критическое значение. Это не позволяет ему маневрировать, подтягивать силы и боеприпасы. Также Гуменюк отметила, что украинская армия рушит не инфраструктуру нашей страны, а планы врага. Мы ведь ценим все, что у нас есть.

Где расположен мост

Антоновский мост – это переправа, соединяющая Херсон с оккупированными частями левобережья. Его длина составляет около 1,5 километра. Для россиян объект имеет стратегическую ценность, поскольку именно им они получают боеприпасы для подразделений армии россии, которые дислоцируются на временно оккупированной Херсонщине. В то же время ближайшая переправа через Днепр расположена в Новой Каховке в 90 километрах.

Как сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань, ВСУ могли атаковать Антоновский мост в Херсоне именно тогда, когда российские оккупанты переправляли им технику. Поэтому, вероятно, кроме уничтожения стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и самих оккупантов, и вражескую технику.

Антоновский мост в Херсоне: карта

Добавим, что в Офисе Президента уже отреагировали на повреждение моста. Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что российским оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Он также советует оставить Херсон добровольно, пока есть возможность, ведь, по его словам, третьего предупреждения может не быть.

Зачем разрушать Антоновский мост

Военный аналитик Олег Жданов подчеркнул, что уничтожение Антоновского моста "сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона". Ведь это практически точка, от которой зависит прямое транспортное сообщение с временно захваченным Крымом.

Он также призвал всех украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги. Ведь, если подтвердится уничтожение Антоновского моста, россияне захотят ответить привычным для них способом – ударами по мирным городам.

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