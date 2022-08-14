Чтобы закрепить статус непроездного, – ВСУ подтвердили новые удары по Антоновскому мосту

Сегодня ночью ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту на оккупированной Херсонщине. Все для того, чтобы российские войска точно не могли ничего по нем транспортировать.

Сначала информация о свежих ночных ударах по Антоновскому мосту появилась в сети. Впоследствии в эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила информацию о том, что наши воины в очередной раз нанесли удар по объекту, сообщает 24 канал.

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Почему ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

ОК "Юг" решило нанести по Антоновскому мосту новый удар, чтобы окончательно "закрепить его статус как непроездного". Наталья Гуменюк пошутила, что они хотят помочь россиянам сделать очередной "жест доброй воли".

Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередные "жесты доброй воли" в нужном нам направлении,

– сказал Гуменюк.

Она уточнила, что сейчас перевозки тяжелой техникой запасов боеприпасов в Херсонскую область чрезвычайно затруднены для оккупантов.

Сейчас в ОК "Юг" ожидают всю информацию о последствиях удара по мосту. Наталья Гуменюк пообещала, что когда у командования будет подтвержденная информация о том, что эта логистическая артерия окончательно прервана, об этом обязательно сообщат.

Командование убегает на левый берег Днепра

По словам Гуменюк, руководящий состав российских военных подразделений от армии до батальонов понемногу использует остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег Днепра, чтобы чувствовать себя в безопасности.

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