Антуан де Сент-Экзюпери – мечтатель, которого погубило небо

Антуан де Сент-Экзюпери является автором добрейшей и мудрейшей сказки, которую полюбили как взрослые, так и дети. Однако это не было его единственным талантом. Он сочинял стихи, рисовал, играл на скрипке, был неутомимым мечтателем и выдумщиком. А самой большой его страстью было небо, которое и забрало впоследствии у него жизнь.

Родился создатель всеми любимого "Маленького принца" в начале прошлого века – в 1900 году. Он был выходцем из аристократической французской семьи, и этот факт из его биографии обещал ему беззаботное будущее. Однако жизнь так называемого "высшего" света не интересовала будущего писателя.

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После окончания школы парень захотел стать морским офицером, он отправился поступать в военно-морское училище, но провалил экзамен по литературе, задание которого заключалась в написании сочинения на тему патриотизма солдата в Первой мировой войне: вместо того, чтобы добросовестно выполнить условие задачи, Антуан лишь написал: "Я не был на войне, и не хочу говорить понаслышке".



Антуан де Сент-Экзюпери

Уже через год, заступив на службу, Экзюпери потерпел тяжелую аварию и получил серьезные травмы. Из-за этого молодого летчика комиссовали. В течение следующих четырех лет Антуан пытался забыть о своей страсти к полетам и привыкнуть к спокойной жизни. Он работал торговым агентом и бухгалтером, но так и не смог отказаться от своего увлечения, поэтому впоследствии вернулся к любимому делу.

Он пошел работать в генеральную компанию авиационных предприятий, летал на гидроплане и испытывал самолеты. В 26 лет стал пилотом почтовой авиации и доставлял почту в Северную Африку. Свой первый роман "Почта на Юг" Экзюпери начал писать в Западной Сахаре, произведение увидело свет в 1929 году и получило прекрасные отзывы. Следующими были повесть "Ночной полет" 1931 года и книга "Планета людей" 1939 года.



Антуан де Сент-Экзюпери

Когда немецкие войска добрались до Франции, Экзюпери пришлось эмигрировать в США. Там он написал еще две повести – "Военный летчик" и "Письмо к заложнику". А в 1943 году издает свое самое известное произведение "Маленький принц", дополненное собственными иллюстрациями.

Многочисленные аварии летчика сильно сказались на здоровье Экзюпери, однако он никак не мог отказаться от полетов. Летом 1944 года он получил разрешение на еще девять боевых вылетов. С последнего – он так и не вернулся.

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31 июля Экзюпери вылетел с базы на Корсике и исчез, оставив перед вылетом записку: "Если меня собьют, я абсолютно ни о чем не жалею".

Об обстоятельствах гибели писателя, которые стали известны аж в 2008 году – смотрите в программе.