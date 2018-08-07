Антуан де Сент-Екзюпері – мрійник, якого згубило небо

Антуан де Сент-Екзюпері є автором найдобрішої і наймудрішої казки, яку полюбили як дорослі, так і діти. Проте це не було його єдиним талантом. Він складав вірші, малював, грав на скрипці, був невтомним мрійником і вигадником. А найбільшою його пристрастю було небо, яке й забрало згодом у нього життя.

Народився творець улюбленого всіма "Маленького принца" на початку минулого століття – у 1900 році. Він був вихідцем із аристократичної французької родини і цей факт із його біографії обіцяв йому безтурботне майбутнє. Проте життя так званого "вищого" світу не цікавило майбутнього письменника.

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Після закінчення школи хлопець захотів стати морським офіцером, він подався вступати до військово-морського училища, але провалив іспит з літератури, завдання якого полягало у написанні твору на тему патріотизму солдата у Першій світовій війні: замість того, щоб сумлінно виконати умову завдання, Антуан лише написав: "Я не був на війні, і не хочу говорити з чуток".



Антуан де Сент-Екзюпері

Вже через рік, заступивши на службу, Екзюпері зазнав тяжкої аварії та отримав серйозні травми. Через це молодого льотчика комісували. Впродовж наступних чотирьох років Антуан намагався забути про свою пристрасть до польотів і призвичаїтися до спокійного життя. Він працював торговим агентом і бухгалтером, але так і не зміг відмовитися від свого захоплення, тож згодом повернувся до улюбленої справи.

Він пішов працювати у генеральну компанію авіаційних підприємств, літав на гідроплані та випробовував літаки. У 26 років став пілотом поштової авіації та доставляв пошту в Північну Африку. Свій перший роман "Пошта на Південь" Екзюпері почав писати у Західній Сахарі, твір побачив світ у 1929 році і отримав чудові відгуки. Наступними були повість "Нічний політ" 1931 року та книга "Планета людей" 1939 року.



Антуан де Сент-Екзюпері

Коли німецькі війська дісталися Франції, Екзюпері довелося емігрувати до США. Там він пише ще дві повісті – "Військовий льотчик" та "Лист до заручника". А в 1943 році видає свій найвідоміший твір "Маленький принц", доповнений власними ілюстраціями.

Численні аварії льотчика добряче позначилися на здоров’ї Екзюпері, проте він ніяк не міг відмовитися від польотів. Влітку 1944 року він дістав дозвіл на ще дев’ять бойових вильотів. З останнього – він так і не повернувся.

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31 липня Екзюпері вилетів з бази на Корсиці і зник, залишивши перед вильотом записку: "Якщо мене зіб’ють, я абсолютно ні про що не шкодую".

Про обставини загибелі письменника, які стали відомі аж у 2008 році – дивіться у програмі.