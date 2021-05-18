Рассматривать апелляции будут в Киевском апелляционном суде. Заседание состоится в пятницу, 21 мая.

Кстати Медведчук звонил боевикам и просил не атаковать дом Ахметова

Две апелляции в отношении Медведчука

Рассмотрение обеих апелляций начнут в 12:00 21 мая. Решения по ним будут принимать при участии:

  • судьи-докладчика Валерия Лашевича;
  • судьи Татьяны Росик;
  • судьи Николая Ященко.

Защитники Виктора Медведчука подали апелляцию, потому что хотят обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста. Они будут требовать смягчения этого мероприятия.

Офис генпрокурора тоже подал апелляцию. Они, наоборот, просят строгого пресечения – взятия Медведчука под стражу.

Дело Медведчука: коротко

  • Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
  • Кроме того, по данным СБУ, Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
  • Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.
  • Для нардепа просили заключения под стражу на два месяца или залог в 300 миллионов гривен.
  • Впрочем, судья Печерского райсуда Пидпалый выбрал для Медведчука круглосуточный домашний арест.