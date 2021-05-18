Рассматривать апелляции будут в Киевском апелляционном суде. Заседание состоится в пятницу, 21 мая.

Кстати Медведчук звонил боевикам и просил не атаковать дом Ахметова

Две апелляции в отношении Медведчука

Рассмотрение обеих апелляций начнут в 12:00 21 мая. Решения по ним будут принимать при участии:

судьи-докладчика Валерия Лашевича;

судьи Татьяны Росик;

судьи Николая Ященко.

Защитники Виктора Медведчука подали апелляцию, потому что хотят обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста. Они будут требовать смягчения этого мероприятия.

Офис генпрокурора тоже подал апелляцию. Они, наоборот, просят строгого пресечения – взятия Медведчука под стражу.

Дело Медведчука: коротко