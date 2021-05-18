Рассматривать апелляции будут в Киевском апелляционном суде. Заседание состоится в пятницу, 21 мая.
Кстати Медведчук звонил боевикам и просил не атаковать дом Ахметова
Две апелляции в отношении Медведчука
Рассмотрение обеих апелляций начнут в 12:00 21 мая. Решения по ним будут принимать при участии:
- судьи-докладчика Валерия Лашевича;
- судьи Татьяны Росик;
- судьи Николая Ященко.
Защитники Виктора Медведчука подали апелляцию, потому что хотят обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста. Они будут требовать смягчения этого мероприятия.
Офис генпрокурора тоже подал апелляцию. Они, наоборот, просят строгого пресечения – взятия Медведчука под стражу.
Дело Медведчука: коротко
- Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Кроме того, по данным СБУ, Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
- Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Для нардепа просили заключения под стражу на два месяца или залог в 300 миллионов гривен.
- Впрочем, судья Печерского райсуда Пидпалый выбрал для Медведчука круглосуточный домашний арест.