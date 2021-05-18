Розглядатимуть апеляції у Київському апеляційному суді. Засідання відбудеться у п'ятницю, 21 травня.

До речі Медведчук телефонував бойовикам і просив не атакувати будинок Ахметова

Дві апеляції щодо Медведчука

Розгляд обох апеляцій почнуть о 12 годині 21 травня. Рішення щодо них ухвалюватимуть за участі:

  • судді-доповідача Валерія Лашевича;
  • судді Тетяни Росік;
  • судді Миколи Ященка.

Захисники Віктора Медведчука подали апеляцію, бо хочуть оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту. Вони вимагатимуть пом'якшення цього заходу.

Офіс генпрокурора теж подав апеляцію. Вони, навпаки, просять суворішого запобіжного заходу – взяття Медведчука під варту.

Справа Медведчука: коротко

  • Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
  • Окрім того, за даними СБУ, Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
  • Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.
  • Для нардепа просили взяття під варту на два місяці чи заставу у 300 мільйонів гривень. 
  • Втім, суддя Печерського райсуду Підпалий обрав для Медведчука цілодобовий домашній арешт.