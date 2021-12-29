Апелляционная палата ВАКС может "слить" дело в отношении ТЭЦ Дубневичей, – ГПК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 30 декабря будет рассматривать дело о хищении денег на ТЭЦ Дубневичей. Правозащитники предупредили, что производство якобы хотят забрать из-под юрисдикции ВАКС.

Производство касается обвинения экс-директора ООО "Энергия-Новояворовск" Александра Олексюка. Заседание назначили на 13:30.

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Ходатайство будут рассматривать судьи Даниила Чорненька, Сергей Боднар, Андрей Никифоров, Николай Глотов и Игорь Панаид.

В чем дело

Защита хочет, чтобы дело отдали Николаевскому райсуду Львовщины. Ранее судьи апелляции ВАКС мешали попыткам вывести дело ТЭЦ из-под их юрисдикции. Однако в ЦПК убеждены, что завтра все может пойти наперекосяк.

Утверждают, что Верховный суд вмешался в исключительную компетенцию апелляции Антикорсуда и подверг сомнению предварительные правовые выводы апелляции. Судья Чорненька якобы поддерживает адвокатов в их стремлении отдать дело в суд на Львовщине. Однако другие судьи, по утверждениям ГПК, выступают за то, чтобы сохранить дело в ВАКС.

Вывод дела из подсудности может стать опасным прецедентом. По этому же пути могут пойти другие фигуранты, чтобы забрать из-под юрисдикции ВАКС десятки аналогичных дел,

– предупредили в ЦПК.

Что надо знать о деле Дубневичей

Следствие утверждает, что в течение 2016 – 2017 годов Новояворовска и Новороздельска ТЭЦ заключили с "Нафтогазом" соглашения о закупках газа.

"Нафтогаз" продал голубое топливо по сниженной цене, чтобы топливо было дешевле. Зато предприятия якобы организовали коррупционную схему – они продолжили продавать газ дороже, чем получили сверхприбыль. Это принесло "Нафтогазу" убытки.

Злоумышленники завладели 151,8 миллиона кубометров. Обе ТЭЦ принадлежат Ярославу и Богдану Дубневичам, но их причастность к делу пока не доказали.

Текст поста Центра противодействия коррупции:

Апелляционная палата ВАКС может своими руками слить одно из дел по ТЭЦ Дубневичей

Завтра в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоится очередная попытка выбить из подсудности ВАКС дело ТЭЦ Дубневичей. Речь идет о производстве по обвинению экс-директора ООО "Энергия-Новояворовск" Александра Олексюка. Заседание назначено на 13: 30.

Ходатайство будут рассматривать судьи Даниила Чорненька (председательствующая), Сергей Боднар, Андрей Никифоров, Николай Глотов и Игорь Панаид. Защита хочет, чтобы дело отдали Николаевскому райсуду на такой родной для Дубневичей Львовщине.

Ранее судьи апелляции ВАКС неоднократно становились преградой попыткам вывести дело ТЭЦ из-под их юрисдикции, однако завтра все может пойти наперекосяк.

Недавно защите подыграл Верховный суд, который в мотивировочной части своего постановления незаконно вмешались в исключительную компетенцию апелляции антикорсуда и подверг сомнению предыдущие правовые выводы апелляции. Кроме того, судья Черненькая, которая будет главенствовать на завтрашнем заседании, на прошлой неделе уже прикрылась решению Верховного суда, когда поддержала адвокатов в их стремлении отдать дело в суд на Львовщине.

Правда, другие судьи из коллегии тогда ее не поддержали и выступили за то, чтобы сохранить дело в ВАКС. Отдельно отметим, что четверо судей, которые завтра будут рассматривать дело (Боднар, Глотов, Панаид и Никифоров) уже высказывались о том, что такие дела предстоит рассматривать в Высшем антикоррупционном суде.

Вывод дела из подсудности может стать опасным прецедентом. По этому же пути могут пойти другие фигуранты, чтобы забрать из-под юрисдикции ВАКС десятки аналогичных дел.