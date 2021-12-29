Провадження стосується обвинувачення ексдиректора ТОВ "Енергія-Новояворівськ" Олександра Олексюка. Засідання призначили на 13:30.

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Клопотання розглядатимуть судді Даніїла Чорненька, Сергій Боднар, Андрій Никифоров , Микола Глотов та Ігор Панаїд.

У чому річ

Захист хоче, щоб справу віддали Миколаївському райсуду Львівщини. Раніше судді апеляції ВАКС заважали спробам вивести справу ТЕЦ з-під їх юрисдикції. Однак у ЦПК переконані, що завтра все може піти шкереберть.

Стверджують, що Верховний суд втрутився у виключну компетенцію апеляції Антикорсуду і піддав сумніву попередні правові висновки апеляції. Суддя Чорненька нібито підтримує адвокатів у їхньому прагненні віддати справу в суд на Львівщині. Однак інші судді, за твердженнями ЦПК, виступають за те, щоб зберегти справу у ВАКС.

Виведення справи з підсудності Антикорсуду може стати небезпечним прецедентом. Цим же шляхом можуть піти інші фігуранти, щоб забрати з-під юрисдикції ВАКС десятки аналогічних справ,

– попередили у ЦПК.

Що треба знати про справу Дубневичів

Слідство стверджує, що протягом 2016 – 2017 років Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу.

"Нафтогаз" продав блакитне паливо за зниженою ціною, аби паливо було дешевшим. Натомість підприємства начебто організували корупційну схему – вони продовжили продавати газ дорожче, чим отримали надприбуток. Це принесло "Нафтогазу" збитки.

Зловмисники заволоділи 151,8 мільйона кубометрів. Обидві ТЕЦ належать Ярославу та Богдану Дубневичам, але їхню причетність до справи наразі не довели.

Текст поста Центру протидії корупції:

Апеляційна палата ВАКС може своїми руками злити одну зі справ щодо ТЕЦ Дубневичів

Завтра в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбудеться чергова спроба вибити з підсудності ВАКС справу ТЕЦ Дубневичів. Мова йде про провадження за обвинуваченням ексдиректора ТОВ "Енергія-Новояворівськ" Олександра Олексюка. Засідання призначене на 13:30.

Клопотання розглядатимуть судді Даниїла Чорненька (головуюча), Сергій Боднар, Андрій Никифоров, Микола Глотов та Ігор Панаід. Захист хоче, щоб справу віддали Миколаївському райсуду на такій рідній для Дубневичів Львівщині.

Раніше судді апеляції ВАКС неодноразово ставали на заваді спробам вивести справу ТЕЦ з-під їх юрисдикції, однак завтра все може піти шкереберть.

Нещодавно захисту підіграв Верховний суд, який у мотивувальній частині cвоєї ухвали незаконно втрутилися у виключну компетенцію апеляції Антикорсуду і піддав сумніву попередні правові висновки апеляції. Крім того, суддя Чорненька, яка буде головувати на завтрашньому засіданні, минулого тижня вже прикрилася рішенням Верховного суду, коли підтримала адвокатів у їхньому прагненні віддати справу в суд на Львівщині.

Щоправда, інші судді з колегії тоді її не підтримали і виступили за те, щоб зберегти справу у ВАКС. Окремо зазначимо, що четверо суддів, які завтра розглядатимуть справу (Боднар, Глотов, Панаід і Никифоров) вже висловлювалися про те, що такі справи належить розглядати у Вищому антикорупційному суді.

Виведення справи з підсудності Антикорсуду може стати небезпечним прецедентом. Цим же шляхом можуть піти інші фігуранти, щоб забрати з-під юрисдикції ВАКС десятки аналогічних справ.