Апелляционная палата ВАКС отказала САП в конфискации квартиры нардепа Волынца

Высший антикоррупционный суд в октябре 2021 года отказал САП в конфискации квартиры нардепа Михаила Волынца в пользу государства. Апелляционная палата ВАКС подтвердила это решение.

Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала конфискации квартиры нардепа, которую тот приобрел за 7 миллионов гривен. Причиной стало то, что Волынец не обосновал происхождение части средств.

Интересно НАПК подтвердило, что нардеп Волынец не задекларировал элитный автомобиль

Детали дела

Согласно материалам следствия, в 2020 году народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец продал свою квартиру на Подоле за 4 миллиона гривен. Впоследствии он приобрел новое помещение в комплексе "Бульвар фонтанов" и оформил 2 паркоместа. Это обошлось политику в 7 миллионов гривен.

Прокуроры настаивали на том, чтобы признать 3 миллиона гривен, которые добавил политик к сумме покупки квартиры, необоснованно приобретенными активами. Соответственно, их потребовали конфисковать в пользу государства.

Сам нардеп в комментарии журналистам "Схем" заявлял о том, что с покупкой квартиры ему помогла женщина, с которой он проживает.

Однако после решения Апелляционной палаты ВАКС квартира останется в собственности нардепа Волынца.

Волынец не задекларировал автомобиль

В январе 2022 года в НАПК заявили, что подтвердили информацию о том, что нардеп Михаил Волынец не задекларировал элитный автомобиль Toyota Highlander, которым пользовался почти 9 месяцев.

Результаты проверки деклараций были переданы в Офис генпрокурора. В НАПК отметили, что политик нарушил законодательство.